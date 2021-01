Vediamo insieme, chi sono altri due concorrenti dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe partire a breve, che hanno lasciato tutti stupiti.

Il famoso e super seguito reality, l’Isola dei Famosi 2021, dovrebbe iniziare a marzo, e piano piano stanno uscendo le anticipazioni su i suoi concorrenti.

Vediamo insieme questi due nomi, che sono veramente incredibili.

Isola dei famosi 2021 svelati altri due concorrenti: non crederete mai chi sono!

Come si vocifera da tempo, il programma dovrebbe iniziare a breve, e si dovrebbe svolgere sempre in Honduras, come l’ultima edizione datata 2019.

Ovviamente, non è ancora confermata la data a causa della pandemia per Coronavirus in corso, ma stiamo parlando di metà marzo.

Ma piano piano di stanno svelando varie anticipazioni, che sono davvero molto interessanti, a partire già dal cambio di conduzione.

Perché quest’anno al timone dell’Isola dei Famosi 2021, troveremo la bravissima Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda, invece, il nome dell‘inviato ancora non è stato confermato, dal web si è vociferato di Alvin, ma anche di Tommaso Zorzi.

Stando poi al sito TvBlog, sembra i nomi dei due nuovi concorrenti siano di tutto rispetto, ed in pochi se lo aspettavano.

Il primo è quello di Patrizia Rossetti, nota opinionista e personaggio del mondo dello spettacolo, che in passato ha partecipato anche a Pechino Express con Maria Teresa Ruta, ed insieme hanno vinto anche quella edizione.

L’altro nome, che sta circolando in queste ore è quello di Jill Cooper, che come Patrizia ha partecipato a Pechino Express, in coppia con Antonella Elia, ma nella loro edizione non hanno vinto.

Per il momento, questi due personaggi si aggiungono alle altre voci, che vedono Asia Argento in trattativa e Brando Giorgi.

E voi cosa ne pensate di questi possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? C’è qualcuno in particolare che vorreste vedere?