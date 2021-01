Pomeriggio 5, Pietro Delle Piane: poesia d’amore per l’ex Antonella Elia

Stupisce tutti a Pomeriggio 5 Pietro Delle Piane che all’ex Antonella Elia recita davanti alle telecamere una poesia d’amore e svela: sono ancora innamorato di lei.

Pietro Delle Piane non si fa problemi ad ammetterlo nemmeno davanti alle telecamere di Pomeriggio 5: è ancora innamorato della ex Antonella Elia, e le dedica sul finire della trasmissione una dolce poesia d’amore. Ecco che cosa ha detto.

Sembra proprio che Pietro Delle Piane, attore ed ex compagno di Antonella Elia, attualmente impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip 5, abbia ancora il desiderio di poter tornare insieme alla compagna di una volta, alla quale come lui stesso ha ammesso è ancora molto legato. Per sottolineare la cosa, ha deciso di recitare una poesia a Pomeriggio 5 che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pietro delle Piane: “Sono ancora innamorato”

È stato dopo la richiesta della conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso se nel suo cuore ci fosse ancora Antonella Elia e se avesse intenzione di riconquistarla che Pietro Delle Piane ha rivelato i propri sentimenti.

Gli ospiti in studio e i suoi fan già si aspettavano una risposta positiva da parte dell’ex di Antonella, ma Pietro ha voluto lasciare tutti a bocca aperta. Dopo avere dichiarato pubblicamente di essere ancora innamorato della ex compagna, infatti, l’attore ha recitato una poesia d’amore a lei dedicata, regalando al pubblico di Canale 5 un momento molto toccante.

Il testo della poesia

Le bella poesia che Pietro ha recitato davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 dedicate alla sua dolce metà sono delle parole scritte da niente di meno che il celebre front man del gruppo The Doors: Jim Morrison. “Smetterò di amarla soltanto quando un pittore sordo dipingerà sulla tela il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello che non è mai esistito“, recita il testo della poesia.

Parole molto delicate che vogliono esprimere un amore infinito che va oltre lo spazio ed il tempo.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia: riappacificazione in vista?

Anche se al termine della recitazione si è sentita la voce di qualcuno che in studio ha commentato ironicamente: “Dopo questa scordatela“, il gesto di Pietro è stato un modo per riconquistare la sua Antonella, o per lo meno provare a farlo.

Sin dalla loro partecipazione a Temptation Island, che ha reso entrambi conosciuti al grande pubblico, è risaputo come la Elia sia estremamente intransigente in materia d’amore e con lui si è sempre mostrata dura e molto decisa nelle sue scelte.

La fine della relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

È ormai da più di un mese che i due si sono detti addio, anche se a dicembre Antonella a Verissimo aveva ammesso di amare ancora Pietro e di avergli dato la possibilità di recuperare il loro rapporto, finito dopo delle brusche reazioni da parte di tutti e due.

Una riappacificazione tra i due, come lei stessa ha raccontato ad Alfonso Signorini durante una puntata del Grande Fratello Vip, non è infatti ancora avvenuta, nonostante ad un certo punto sembrava che tra i due fosse tornato il sereno.

Ma quello che conta è che Pietro Delle Piane sembra non si sia ancora dato per vinto e che le stia provando tutte per tornare con la sua amata. La prova è la sua dichiarazione d’amore inequivocabile. Come reagirà Antonella?