Vediamo insieme chi, oltre a Pierpaolo, è l’uomo che unisce Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che lascia tutti stupiti!

Loro sono due donne, all’interno del Grande Fratello che hanno un grandissimo consenso di pubblico, stiamo parlando di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Tra di loro, sembra esserci un ulteriore legame, che in pochi conoscevano, e che ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: non solamente Pierpaolo unisce le due donne ecco chi è

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoarci è entrata nella casa, per cercare di parlare con Pierpaolo, e chiarire per l’ultima volta tra di loro.

La coppia era diventata molto amica, anzi come dicevano loro erano amici speciali, ma il tutto non si è tramutato in amore.

Mentre per quanto riguarda la relazione che Pierpaolo sta avendo con Giulia, si è trasformata in qualcosa di più.

Infatti sono al momento, una vera e propria coppia di innamorati, che stanno affrontando la loro relazione nel modo che ritengono più giusto, andando anche contro i pareri della propria famiglia, come nel caso di Pierpaolo.

Ma durante il chiarimento, tra Elisabetta e Pierpaolo, Alfonso Signorini ha fatto intervenire Giulia, e tra le due ci sono stati alcuni scambi di battute.

Dopo i convenevoli, Elisabetta ha chiesto di non parlare più di lei, ed ha aggiunto:

“Marcello, sa già tutto!”

E Giulia risponde dicendo:

“Perchè mi hai querelato con Marcello?”

Ma in poche parole, chi è questo fantomatico Marcello che unisce le due donne? In molti si sono posti la domanda, vediamo di capirlo insieme.

Marcello D’Onofrio è un avvocato, che ha il piacere di passare le sue vacanze invernali a Cortina, e d’estate in Costa Smeralda.

Lui si occupa si varie personaggi del mondo dello spettacolo, ed è molto amico di tutte e due le donne.

Sicuramente, avendo una particolare amicizia con le due “amiche”, se così le possiamo chiamare, Giulia e Elisabetta, cercherà di trovare il modo di non andare per vie legali.

E secondo voi, che cosa ne pensate di questo particolare triangolo? Alla fine l’avvocato metterà pace tra le due donne?