Cecilia Capriotti sbotta dopo il crollo di Maria Teresa “sono io la vittima qui”

Cecilia Capriotti sbotta contro Maria Teresa Ruta dopo la forte crisi isterica notturna “reazione infantile, sono io la vittima”, ma poi si rimangia tutto e chiede perdono alla presentatrice, ecco cosa è successo

Nelle ultime ore la tensione nella casa del Gf Vip sembra essere arrivata alle stelle, alcuni concorrenti iniziano a sentire il peso della pressione a causa dei troppi giorni in isolamento dal resto del mondo, a risentirne maggiormente è stata Maria Teresa Ruta che nella notte ha avuto un vero e proprio emotivo a causa del comportamento di Cecilia Capriotti che si era molto arrabbiata per essere stata mandata in Nomination dalla Ruta.

Ceciclia ha fatto innervosire moltissimo Maria Teresa, tanto da provocarle una crisi isterica, la presentatrice ha iniziato a piangere e a urlare per tutta la casa “sono stufa, sono anche io una persona” con tanto di parolacce di accompagnamento, la reazione della Ruta ha fatto allarmare tutti gli inquilini che sono accorsi a consolarla, soprattutto Tommaso Zorzi ha cercato di starle vicino e di abbracciarla per tutto il tempo, nel frattempo il video della sclerata della Ruta è diventato virale ed è circolato su tutti i social.

Tornando alla motivazione della crisi di Maria Teresa ad innescarla è stata la Capriotti la quale non ha digerito di essere finita al tele-voto tanto da decidere di non parlare più con la Ruta sollevando nella casa un vero e proprio polverone che è andato avanti per diversi giorni, ieri Maria Teresa deve essere arrivata al limite della sopportazione e per questo ha avuto una vera e propria crisi isterica nella piscina.

Cecilia Capriotti sbotta dopo la crisi della Ruta “ora sarebbe lei la vittima?”

Tommaso Zorzi dopo aver assisto alla forte crisi della Ruta ha deciso di parlare con Cecilia dicendole di aver esagerato nei modi e nei toni con Maria Teresa che ora sta soffrendo molto per questa situazione, la Capriotti di tutta risposta non è riuscita a trattenere la rabbia e ha detto a Zorzi quello che pensa di questa situazione ” Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? Io oggi non le ho detto nulla. Le ho risposto male? No, no, no non ci casco! Da essere io offesa, adesso offesa lei? Non ci casco, ti adoro, ma non voglio sentirti.” e ha aggiunto “A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima? Ma lo vedi come sto? Sto male da ieri per quello che mi ha fatto! Mi ha fatto confidare cose assurde e poi mi ha detto che mi ha nominata perché non ci parliamo. Non mi mettete in mezzo Tommaso, non mi dire che ho avuto una reazione esagerata. Ascoltate, non potete venire a dirmi che ho avuto comportamenti esagerati“.

Non è finita qua perché la Capriotti ha anche aggiunto che il comportamento della Ruta è infantile, riferendosi alla crisi appena avuta “ho subito io un’ingiustizia da parte sua. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto, ma si fanno quelle scenate?! Ma ragazzi, dai! Mi è sembrata una reazione infantile. Lei si meraviglia che ci sono rimasta male e allora io mi meraviglio che lei faccia queste cose e che mi nomini anche. Io sono vittima di quello che mi ha fatto. Non ho chiuso occhio per colpa sua!“.

Dopo questo sfogo Cecilia, probabilmente riflettendo, ha voluto dare un chiarimento a Maria Teresa, ma non si è scusata del tutto ha solo cercato di far capire alla Ruta il suo punto di vista e le ha detto “A me fa soffrire quello che mi hai fatto tu! Chiariamo anche che non è colpa mia il tuo sfogo. Mi sono sentita tradita, io qui dentro ti ho confidato cose che non sa nessuno. Non è colpa mia se sono fatta così, non sopporto le ingiustizie della vita. Io ti vedo come una mamma qui dentro, Maria Teresa! E’ un po’ come se mi avesse nominato la mia mamma, capisci? Con nessuno mi sono confidata e aperta così. Ci sono stata male però io ti voglio bene lo stesso, ciò non toglie il bene che ti voglio!”.

Maria Teresa ha preso credo una rosa dalla sua valigia e l’ha appoggiata sul cuscino di Cecilia. Non credo servano altre parole.#TZVIP #GFVIP #MTRVIP pic.twitter.com/XvCx8TEJC5 — Antonio (@ant19mar) January 12, 2021

Dopo questo chiarimento le due si sono abbracciate e sembra che sia tornata la serenità, speriamo che nella notte non ci siano altre crisi di pianto.