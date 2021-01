Sonia Lorenzini stratosferica sotto la doccia: “Finalmente senza costume”

Sonia Lorenzini ha postato una foto su Instagram che ha scatenato i follower: appena uscita dalla doccia ha fatto una confessione bollente. Scopriamo di cosa si tratta

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato una foto su Instagram che ha mostrato le sue curve bollenti che hanno esaltato i suoi follower. Nonostante la sua breve permanenza nella casa più spiata d’Italia, tanti sono i consensi sul web per l’influencer mantovana che riesce spesso a catturare l’attenzione dei suoi fan grazie alle sue doti fisiche che non passano inosservate. Sui social la 29enne ex tronista di Uomini e Donne ha un grandissimo seguito, con i suoi post che raccolgono ampi consensi. Infatti spesso si possono notare piogge di like e commenti sotto i post che pubblica, numeri importanti che certificano la sua forte popolarità. Nella casa del GF Vip all’inizio ha avuto molti scontri con alcuni concorrenti. Per poi legare moltissimo con Tommaso Zorzi che è diventato un amico da incontrare anche dopo la fine del gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Sonia Lorenzini dall’uscita dalla casa del Grande Fratello ha raccolto tanti consensi su Instagram grazie ad alcuni post che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche. L’influencer è molto seguita sul web, e anche il suo ultimo post ha riscosso un grande successo. Il riferimento è sempre al GF Vip, con uno scatto dalla doccia che ha fatto sognare i follower. Con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato il web: “Quando dopo settimane nella casa, potersi fare la doccia senza costume da bagno diventa un momento da immortalare”. La foto dal momento della sua pubblicazione ha ottenuto un numero importante di like e commenti, con i consensi per l’influencer che hanno certificato la sua popolarità raggiunta. Tra i tanti segnaliamo “Sei uno schianto” “Una dea” “Stratosferica”. Complimenti che hanno mostrato ancora una volta il gradimento dei fan. Post pubblicato sotto e che lasciamo come sempre commentare a voi dopo il grande clamore riscontrato sui social.