Elisa Isoardi, la sua debolezza: “Quando torno a casa non vedo l’ora di farlo”

Elisa Isoardi ha pubblicato un post su Instagram raccontando ai follower una sua debolezza: ma l’attenzione generale è finita sulla sua scollatura

La conduttrice resta tra i personaggi pubblici più seguiti sul web, con i suoi post che raccolgono ampi successi con i follower pronti a mostrare con like e commenti tutto il loro affetto nei suoi confronti. La bellezza piemontese ha da tempo scoperto la passione per i social, in particolare su Instagram è molto attiva mostrando ai fan tutte le sue ‘avventure’ nella vita privata. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro, adesso pare in cerca di una nuova collocazione in ambito lavorativo. Infatti quella nel programma di Milly Carlucci è stata la sua ultima apparizione televisiva, seppur in coppia con il maestro Todaro. Tra i due c’è stato anche un feeling molto forte tanto che il gossip ha spesso ipotizzato una loro storia segreta. Così non è stato, con le strade di Todaro e della ex di Matteo Salvini che si sono divise. Ma la conduttrice non si è mai persa di coraggio, anche in un periodo non felicissimo della sua vita e della sua carriera, non ha mai smarrito il sorriso, regalando soprattutto dal web tantissime storie ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in televisione con un programma tutto suo. L’ex padrona di casa della Prova del cuoco per il momento si diletta con il ballo e con quella che resta una delle sue passioni. Parliamo della cucina, che ha sempre mantenuto nel corso degli anni. Ma l’ex concorrente di Ballando con le stelle è anche una bellissima ragazza, con tantissimi fan che non perdono occasione per mostrare il loro gradimento nei suoi confronti ad ogni pubblicazione su Instagram. Single ed in cerca di una nuova avventura televisiva, la conduttrice si diletta a mostrare le sue passioni sul web. Nell’ultimo post ha confessato questa sua passione con un lungo commento: “Stasera ravioli ala zucca con salsiccia e scalogno. Quando torno a casa non vedo l’ora di inventare ricette in base a ciò che trovo in frigo o alle cose che ho in dispensa”. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che lasciamo commentare a voi. Anche perché un ampia scollatura ha mostrato il suo décolleté che ha scatenato i follower di Instagram.