Wanda Nara mostra il suo nuovo look, ma l’occhio dei follower cade proprio li

Wanda Nara bella ed irresistibile su Instagram: lady Icardi ha mostrato il nuovo look, ma ai follower non è sfuggito un dettaglio bollente

Lady Icardi ha postato una foto su Instagram mostrando ai follower il suo nuovo look. La bellezza argentina è ormai un personaggio pubblico a tutti gli effetti, ed è in grado di rimanere al centro dell’attenzione grazie alle sue doti fisiche che non passano mai inosservate. Sui social la sua popolarità ha toccato livelli altissimi, tutto grazie alla sua grande presenza con post e storie, ma anche per le sue attività televisive e lavorative. Agente del marito calciatore del Psg Mauro Icardi, è anche un imprenditrice di successo con il suo marchio di cosmetici che sta ottenendo che porta il suo nome che sta ottenendo ampi successi. Ma come detto è su Instagram che la moglie dell’attaccante del Psg riesce a farsi notare con una certa regolarità, anche a suon di post bollenti e senza veli che mostrano le sue curve che non passano inosservate.

Wanda Nara è molto attiva su Instagram, con i suoi post che scatenano l’entusiasmo dei follower ma che spesso ricevono anche delle pesanti critiche da parte di qualcuno che non gradisce il suo comportamento troppo esplicito. Tante infatti le foto ed i video che non lasciano spazio all’immaginazione dei follower, con scollature o pose in intimo che accendono le fantasie dei suoi ammiratori. Che crescono sempre di più sul web e che certificano il successo della showgirl ed imprenditrice che soprattutto negli ultimi mesi è stata spesso al centro dell’attenzione e delle critiche. Ma la diretta interessata è andata avanti sempre per la sua strada, non curandosi troppo del parere delle persone. Nell’ultimo post ha mostrato una foto con il suo nuovo look, con taglio di capelli che l’ha resa ancora più sensuale e bella. Tanti i messaggi di approvazione da parte dei follower, che hanno dimostrato di gradire questo cambiamento dell’argentina. Ma la maggior parte di questi ha apprezzato l’ampia scollatura che ha catturato l’attenzione nello scatto. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.