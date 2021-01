Elettra Lamborghini sta male, fan preoccupati: “Non so cosa mi sta succedendo”

Elettra Lamborghini nelle scorse ore ha fatto preoccupare i suoi follower a causa di un problema che purtroppo non riesce a risolvere

In una delle sue tante storie su Instagram la cantante e web influencer bolognese ha aggiornato i follower sul suo stato di salute. Da qualche giorno la moglie del Dj Afrojack ha lamentato un fastidio agli occhi e una stranezza alle sue labbra insolitamente gonfie al risveglio. Da una serie di considerazioni che ha fatto sul web si è resa conto di avere un comportamento sbagliato che potrebbe portarla anche di fronte a seri rischi. Le sue parole hanno fatto spaventare i suoi fan che la seguono con grandissima passione. E’ da tempo ormai che si può parlare per lei di personaggio pubblico a tutti gli effetti, che sia nelle apparizioni televisive che in quelle sul web riscuote un successo clamoroso, che si misura nei like e nei commenti che colleziona. Ma scopriamo nello specifico cosa sta accadendo alla bellezza bolognese che da qualche giorno non riesce a scoprire il suo malessere.

Elettra Lamborghini ha continuato le sue storie su Instagram parlando di un suo difetto. Che è quello di bere pochissimo. “Dovrò cominciare a farlo, altrimenti rischio un blocco renale” aveva dichiarato in una storia qualche ora prima. Per poi dare un aggiornamento ai follower che aspettavano con ansia sue notizie. “Nonostante stia bevendo con maggiore frequenza rispetto al mio solito ormai da lunedì, le cose non vanno meglio per me. Non so cosa mi stia accadendo”. Parole che hanno gettato nel panico i fan che si sono chiesti quale fosse nello specifico il problema per lei. “Continuo a svegliarmi con le labbra gonfie e gli occhi che mi lacrimano in continuazione”. I follower le hanno chiesto di fare un consulto medico, anche se lei ha fatto una ricerca su google per provare a capire cosa le stia accadendo. Nelle prossime storie ci saranno di sicuro nuovi aggiornamenti.