Elisabetta Gregoraci indossa la camicia regalata da Tommaso, ma sotto non c’è niente

Elisabetta Gregoraci ha postato una foto su Instagram dove indossa una camicia particolare, regalata da un amico speciale nella casa del GF

Un gesto che è stato molto apprezzato dai follower di Instagram, che hanno visto amicizia e sostegno nei confronti di un amico che viene visto come uno dei possibili vincitori del Grande Fratello Vip. Parliamo di quel Tommaso Zorzi che da mesi sta dando spettacolo con la sua personalità ed un carattere che piace a milioni di italiani. E’ lui secondo i sondaggi il personaggio principale candidato alla vittoria, anche se all’interno della casa ci sono anche Maria Teresa Ruta non perde colpi.

Insomma, la finale si avvicina e l’ex di Flavio Briatore ha voluto lanciare un messaggio all’amico all’interno della casa. Ha postato una foro con un regalo dell’amico. Una camicia che i follower hanno riconosciuto subito capendo che si trattava di un omaggio al personaggio principale che si trova nella casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci sa bene che Tommaso apprezzerà molto questo suo gesto, che sicuramente è stato fatto con il cuore da parte di un amica che non ha dimenticato i momenti belli vissuti all’interno della casa del GF. Anche perché la showgirl calabrese sarebbe stata senza dubbio una delle protagoniste fino alla fine della trasmissione potendo forse contendere la vittoria proprio a Tommaso che resta il favorito numero uno. La voglia di riabbracciare il figlio Nathan l’ha fatta abbandonare il programma prima della fine. Ma senza rimpianti per lei, che ha vinto la sua scommessa personale mettendo a tacere tante male lingue sul suo conto.

Adesso che è fuori, la showgirl si è ripresa tutto il tempo perso con il figlio, trascorrendo le festività natalizie e di fine anno con la famiglia. Senza perdere occasione di mostrarsi in tutta la sua sensualità e bellezza sui social. Cosa che ha fatto anche stavolta con la foto in camicia, quella di Zorzi, che non ha nascosto dei dettagli bollenti ai follower. Infatti oltre alle gambe in primo piano i fan hanno notato l’assenza di intimo dalla scollatura. Tantissimi i commenti per lei al post che abbiamo pubblicato sotto.