Diletta Leotta triste ed annoiata in una storia, il pensiero va a Can Yaman?

Diletta Leotta ha pubblicato una storia su Instagram dove è apparsa assonnata e soprattutto annoiata. Il suo pensiero all’attore turco?

Non di frequente si possono notare storie o post della giornalista e conduttrice senza sorriso. Soprattutto con sguardo assente e stanco, quasi perso nel vuoto. La classica espressione di chi è con la mente altrove. Da quella storie e soprattutto quell’espressione i follower di Instagram hanno tratto le loro conclusioni, giuste o sbagliate che siano. La bellezza siciliana è davvero innamorata, e lo ha confermato con quelle immagini che sono sembrate una certificazione alla mancanza di Can Yaman nella sua vita. Mai vista sui social così assonnata e stanca, forse anche a causa dello stress da lavoro. Abituati a vedere la catanese sempre iperattiva la sensazione è quella che ci sia qualcosa che non va nella sua vita. Ovviamente il riferimento adesso è facile da fare. Magari in un altro momento della sua vita nulla si sarebbe pensato.

Diletta Leotta innamorata di Can Yaman? Per i follower, ma anche per gran parte dell’opinione pubblica, quella del gossip per intenderci, non ci sono dubbi. Che tra i due ci sia stato qualcosa, un flirt o un legame più serio è difficile stabilirlo adesso. Quello che si cerca di capire è se davvero tra i due sia scoccata la cosiddetta scintilla che insieme alla passione porta anche l’amore. Ci sono troppi indizi che corrono verso questa direzione, ma al momento tutto tace. Anche perché i diretti interessati non ci pensano proprio a sbilanciarsi in dichiarazioni o frasi che possano confermare o smentire quella che tanti giudicano già come una relazione. Parlando anche di rapporto stabile che secondo il gossip potrebbe andare avanti anche da tempo. In attesa che ci possano essere degli sviluppi, vi mostriamo sotto l’espressione della giornalista e conduttrice. Secondo voi, da quell’immagine, può essere davvero innamorata?