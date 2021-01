Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Un amico di lui lo conferma

Can Yaman avrebbe perso la testa per Diletta Leotta: un amico dell’attore turco conferma il gossip al settimanale Nuovo

Sembra davvero non trovare pace Can Yaman che ultimamente è di continuo sotto i riflettori. L’attore e protagonista di DayDreamer è finito questa volta è finito nell’occhio del ciclone per il presunto flirt che avrebbe con Diletta Leotta. Ad oggi, nessuno dei due diretti interessati ha mai smentito o confermato il pettegolezzo ma c’è da dire che molti indizi non lasciano dubbi. Prima gli scatti nello stesso albergo, poi l’incontro segreto, nei giorni scorsi Can ha postato una stessa frase di Diletta e ora parla a mettere in chiaro alcune cose ci ha pensato un suo caro amico.

Un amico di Can Yaman conferma il flirt con la Leotta

Can Yaman avrebbe perso la testa per Diletta Leotta, queste le parole dell’amico dell’attore. Si tratta nel dettaglio di una persona molto vicina a Can che ha preferito restare in anonimato.

L’uomo in questione ha raccontato a Nuovo che il sex simbol ha iniziato a corteggiare Diletta già da diverso tempo mettendo dei like ai suoi post sui social. I due, poi si sono incontrati a Roma, e dovrebbe ritornare presto nel nostro paese.

Dopo aver girato lo spot per la pasta De Cecco, insieme a Claudia Gerini, Yaman a breve tornerà in Italia per lavorare ad un altro progetto. L’attore turco è stato scelto come protagonista per Sandokan, ma pare che ci sia in procinto un nuovo film con Ferzan Ozpetek.

L’attore turco presto in Italia