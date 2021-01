L’attore turco protagonista di DayDreamer Can Yaman, a quanto apprende l’Adnkronos, sarà tra gli ospiti del festival di Sanremo 2021

Si continua a lavorare a pieno per far procedere tutto a gonfie vele. Il prossimo festival di Sanremo 2021, che salvo cambiamenti dovrebbe andare in onda dal 2 marzo, sta facendo già molto discutere. Amadeus, nonostante le tante difficoltà dovute al Covid 19 insieme alla produzione non vuole rinunciare a nulla, compresa la sala stampa e pubblico. Ora, come riporta Adnkronos, starebbe per arrivare un altro amatissimo personaggio molto amato in tv: stiamo parlando di Can Yaman.

Can Yaman ospite d’eccezione a Sanremo 2021

Un grandissimo colpaccio, quello fatto a Viale Mazzini nelle ultime ore. Se la notizia fosse vera, ovviamente non potrebbe far altro che rendere felici le fan di Can Yaman, ormai amatissimo nel nostro Paese. L’attore turco grazie alla soap opera DayDreamer, è diventato un vero e proprio sex simbol per tante tinager italiane e non solo.

Can sarebbe stato ingaggiato come ospite speciale per una serata del Festival di Sanremo 2021. Secondo alcune indiscrezioni, dietro il suo ingaggio ci sarebbe il nuovo fidanzato della cantante Arisa, il manager Andrea Di Carlo. Quest’ultimo, avrebbe ingaggiato anche un altra grande presenza sul palco di quest’anno Zlatan Ibrahimović.

Anna Tatangelo e Elodie le vallette del Festival

Mancano ancora due mesi per l’inizio del Festival di Sanremo 2021, ma c’è già grande attesa e trepidazione. Dietro le quinte si lavora senza sosta e Amadeus insieme a tutta la produzione sta facendo il possibile per far rispettare le regole e non togliere nessun servizio.

Nei giorni scorsi, il direttore artistico ha annunciato il nome delle due vallette che saliranno sul palco dell’Ariston. Stiamo parlando di due artiste italiane molto amate: Elodie e Anna Tatangelo. Ricordiamo che per loro sarà la prima apparizione in queste vesti e entrambe si sono dette molto emozionate.

Il direttore artistico ha voluto sul palco la Di Patri per far si che tutti conoscano la sua vera storia prima di arrivare al successo. La giovane ha vissuto una vita non semplice e come lei stessa ha dichiarato è cresciuta troppo in fretta.