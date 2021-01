Rosalinda Cannavò avrebbe ricevuto tramite una telefonata con la sorella una brutta notizia che riguarda la sua storia con Giuliano

Nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò si è sfogata con i suoi compagni in casa e si è aperta sulla sua relazione con Giuliano. I due ragazzi stanno insieme da tempo, ma pare che spesso hanno trascorso momenti non facili. L’attrice, è apparsa molto confusa, tanto da sembrare non più innamorata del modello siciliano. Chiacchierando con i ragazzi, però, è venuta fuori un’altra verità, vediamo di cosa si tratta.

Giuliano avrebbe chiesto una pausa alla sua fidanzata

A svelare quanto accaduto e il motivo per cui Rosalinda Cannavò sta così male ci ha pensato direttamente il Grande Fratello Vip. I concorrenti dopo aver scoperto nella puntata di lunedì di dover proseguire ancora il loro percorso in casa, hanno chiesto agli autori di parlare con i loro familiari.

La finale del reality, è stata posticipata per ben due volte e per ora è prevista per il 26 febbraio. Una notizia che non ha fatto piacere a molti, e che ha creato molto sconforto. Una delusione che ha colpito anche Adua Del Vesco che sembra aver parlato con sua sorella. Proprio quest’ultima le avrebbe detto che Giuliano, il suo fidanzato vorrebbe prendersi una pausa.

Possibile faccia a faccia tra Rosalinda Cannavò e Giuliano?

C’è da dire, inoltre, che Giuliano, se ciò fosse vero non sarebbe nemmeno la prima volta che molla Rosalinda Cannavò così all’improvviso. La gieffina, sfogandosi con i proprio compagni di viaggio, ha spiegato che anni fa, dopo aver iniziato da poco la convivenza, lui un giorno le ha detto di non amarla più. “Stavo a casa sua a Milano, una mattina mi sveglio e mi dice non Ti amo più…”. L’attrice, anche nei mesi scorsi, ha mostrato delle difficoltà sul rapporto con il suo compagno.

I due si sono incontrati solo all’inizio, poi il buio totale. Infatti, la gieffina, su questo suo modo di fare aveva chiesto più volte delle spiegazioni e il GF si è sempre difeso dando le “colpe” a Giuliano e al fatto che non volesse parlarle. Per ora non ci resta altro che aspettare, e vedere come si evolverà questa situazione. Intanto, non è nemmeno da escludere un possibile faccia a faccia in diretta, tra Rosalinda e il suo fidanzato…