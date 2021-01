Dopo cinque mesi, reclusa nella casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò non è più sicura della relazione con lo storico fidanzato Giuliano e sembra più che intenzionata a mettere la parola fine alla storia d’amore. Ecco cosa ha detto ai coinquilini durante un lungo sfogo in giardino.

Rosalinda Cannavò dopo quasi cinque mesi di reclusione all’interno della casa del GF Vip, non è più sicura della sua relazione con lo storico fidanzato Giuliano. Ormai da mesi la bella siciliana ha dichiarato di avere forti dubbi sulla sua relazione e ora a pochissimi giorni dal ricongiungimento con l’amato non è più sicura di voler continuare la relazione. Giuliano durante la diretta di due settimane fa, aveva deciso di intervenire mandando un lungo video messaggio alla fidanzata. Il video prodotto interamente da Giuliano, mostrava tutti i luoghi importanti per la coppia con la promessa di tornarci insieme e consolidare presto il rapporto. Non è bastato però a placare i dubbi di Rosalinda, che si sarebbe aspettata un passo più concreto come ad esempio la richiesta di una convivenza. Dopo giorni di riflessione sull’ultimo contatto con il fidanzato, ieri l’attrice è scoppiata in un pianto disperato, raccontando ai coinquilini di avere ancora forti dubbi sulla sua storia d’amore. “Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita” ha raccontato ai coinquilini arrivati in giardino per consolarla.

Rosalinda: “Não preciso de ninguém para construir uma nova vida para mim … sei o que me espera … no passado isso poderia ter me assustado, mas agora não tenho mais medo … sei o que valho”

BRAVA ROSA!!👏❤️ #rosmello #gfvip #rosalinda pic.twitter.com/6otGHPcUy7 — Liz (@Ciao_Lizz) January 20, 2021

Rosalinda è sicura che il fidanzato sia disposto a stare con lei, ma esclusivamente alle sue condizioni e lei non sarebbe più intenzionata ad accettarle. L’esperienza del GF Vip, le ha dato modo di maturare moltissimo e soprattutto di capire le sue priorità ed ora se lui non accetterà un’evoluzione della relazione, si sente pronta a continuare il suo percorso di vita da sola. La prima a darle una parola di conforto è stata Giulia Salemi che le ha ricordato che questo periodo di vita è importantissimo e non è giusto sprecarlo a fianco di una persona che non ci rende felici. Poi le promette che qualsiasi decisione prenderà lei le sarà sempre di supporto anche fuori dalla casa del GF Vip.

Mancano solo poche settimane alla fine del reality, basteranno a Rosalinda per chiarirsi definitivamente le idee e decidere se continuare o chiudere la relazione con lo storico fidanzato? Voi cosa ne pensate?