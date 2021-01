Amadeus finalmente svela il nome della co-conduttrice scelta per questa edizione del festival di Sanremo 2021

E’ quasi tutto pronto per questa settantunesima edizione di Sanremo 2021. Amadeus continua a lavorare senza sosta insieme ai propri collaboratori per far si che tutto procede senza intoppi. Il problema del Covid 19 sta creando molte limitazioni, ma il direttore artistico si è detto pronto a qualsiasi cosa senza rinunce e con le dovute attenzioni. Dopo aver annunciato i 26 big in gara e le due vallette poche ore fa è stato svelato il nome della co-coconduttrice. Si tratta di una show girl molto conosciuta e apprezzata in Italia. Andiamo a vedere chi è.

Alice Campello co-conduttrice al Festival di Sanremo

La donna che affiancherà Fiorello e Amadeus in questa attesissima edizione del Festival di Sanremo 2021 è Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, calciatore spagnolo della Juventus. Un personaggio molto amato e seguito sui social, ma poco conosciuto nel mondo della televisione.

A svelare il gossip, il Corriere della Sera, dove precisa che la news non ha ancora trovato conferma ufficiale ma pare ci siano molte probabilità. In realtà a darne per prima la notizia il giornalista Santo Pirrotta che è intervenuto a “Ogni Mattina” su Tv8.

Chi è la giovane influencer scelta da Amadeus?

Alice Campello come già detto in precedenza è la moglie di Alvaro Morata e dalla loro relazione sono nati tre figli. Oggi insieme alla sua famiglie vive a Torino, ma è originaria di Mestre. La storia d’amore tra la show girl e in noto calciatore della Juventus è nata nel 2016 e dopo un anno di fidanzamento sono subito convolati a nozze. La giovane è molto seguita sui social, infatti è un’importante influencer. Il suo account Instagram è seguito da circa due milioni e mezzo di fan e di professione è modella e imprenditrice.

Dopo aver creato una sua linea di borse ha intrapreso un’altra attività imprenditoriale creando un proprio brand Masqmai. Si tratta di prodotti di estetica e bellezza e pare stiano andando forte sieri e creme per la cura del corpo. Ovviamente, Alice sponsorizza i suoi prodotti attraverso il web e anche i suoi profili social. Da buona influencer, però, non mancano nemmeno sponsorizzazioni varie ma anche tanti momenti più intimi.