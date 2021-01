Serena Garitta, annuncio inaspettato: è finita con il padre di suo figlio

Dopo cinque anni di relazione e l’arrivo del figlio Renzo nel 2016, Serena Garitta e il compagno Nicolò si sono detti addio. Ecco cosa è successo tra i due ex innamorati.

L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello e da allora Serena Garitta ha conquistano il cuore degli italiani. Prima vincendo il reality how più spiato d’Italia e successivamente intraprendendo una fortunata carriera televisiva. Oggi Serena lavora a fianco di Adriana Volpe nel programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’ e come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. Ma se il lavoro procede a gonfie vele la vita privata della showgirl ha avuto una battuta d’arresto. Da qualche mese erano sempre più insistenti le voci di una presunta separazione dal compagno Nicolò, e ora è arrivata la conferma ufficiale. La coppia dopo una lunga storia d’amore coronata dall’arrivo del figlio Renzo nel 2016 ha deciso di separarsi. A darne notizia è stato proprio l’ex compagno di Serena Garitta, Nicolò, che tramite un post Instagram ha voluto condividere il difficile momento che stanno attraversando. Dopo cinque anni di felicità, racconta, caratterizzati da momenti indimenticabili hanno deciso di separare le loro strade.

L’insegnante di tennis 33enne racconta che a dividerli sarebbero state “diverse incomprensioni” oltre a tanti litigi. Non specifica esattamente cosa sia successo ma ci tiene a specificare che sono stati cinque anni di grande amore, nei quali hanno vissuto esperienze che difficilmente proverà ancora. Nicolò chiarisce che non sa quanto durerà la loro pausa, forse un giorno, forse un mese o forse per sempre, lasciando aperta una possibilità di riconciliazione. Serenanon ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo ma sono stati tantissimi i followers che in queste settimane si sono accorti che la bella showgirl sembrava molto malinconica.

Un comportamento strano per Serena, famosa per la sua allegria e energia contagiosa. La coppia resterà comunque unita per assicurare la migliore crescita del loro bimbino nato nel 2016.