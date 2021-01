Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato direttamente Belen Rodriguez, dove mostra la pancia, ma a molti nasce un dubbio.

Lei è una donna bellissima, e molto amata dal pubblico, che in questi ultimi mesi, sta vivendo la sua storia d’amore in totale libertà, stiamo parlando di Belen Rodriguez.

Vediamo insieme, una particolare fotografia che ha fatto discutere il web, per via del suo pancino.

Belen Rodriguez mostra la pancia: notate anche voi qualcosa di strano? Tutte le ipotesi

Lei è una donna del mondo dello spettacolo abituata ad essere al centro del gossip nazionale, stiamo parlando della bellissima Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE —> ISOLA DEI FAMOSI 2021: ARRIVA IL BELLISSIMO CHE TERRà INCOLLATE TUTTE ALLA TELEVISIONE

Dopo la fine della sua relazione, per la seconda volta, con il marito Stefano de Martino, e padre del piccolo Santiago, per settimane sono circolate voci su suoi presunti nuovi compagni.

Ma quando è arrivato il momento di confermare la voce, è stata direttamente Belen, a dire che era felicemente fidanzata con Antonio Spinalbese.

In queste ultimissime settimane, poi partendo da una voce, o meglio una indiscrezione del giornale Novella 2000, si è molto vociferato di una sua presunta nuova gravidanza.

LEGGI ANCHE —-> CAN YAMAN: L’APPELLO DI BARBARA D’URSO LASCIA SENZA PAROLE

Nelle ultimissime ore, è stata però Belen ha pubblicare una sua immagine durante un servizio fotografico dove si mostra a figura intera, ed indossa un paio di jeans ed una maglietta nera attillata.

In molti si sono soffermati, ovviamente, sul suo ventre, per cercare di capire se queste voci sono fondate oppure no.

Stando a quando si vede, per il momento non sembrano le forme di una donna in dolce attesa, ma non è possibile escluderlo a priori.

E voi cosa ne pensate, anche del fatto che Belen, non ha ne confermato, ma nemmeno smentito la notizia?