Vediamo insieme chi entrerà a far parte del cast dell’Isola Dei Famosi, che riuscirà a tenere incollate al piccolo schermo moltissime donne.

Come sappiamo, il reality dell‘Isola dei Famosi, dovrebbe iniziare a breve, e si vocifera da giorni su chi possono essere i concorrenti.

Vediamo insieme la voce di queste ultime ore, che se confermata, farà arrivare un’uomo davvero bellissimo, reduce da un’altro reality.

Isola dei famosi 2021: Arriva il bellissimo che terrà incollate tutte alla televisione

Ogni giorno, ci sono nuove indiscrezioni, per quanto riguarda i concorrenti del super atteso reality, l’Isola dei famosi 2021, che dovrebbe iniziare i primi di marzo, e per la precisione l’8 del mese.

Come sappiamo, la padrona di casa non sarà Alessia Marcuzzi, come l’ultima edizione datata 2019, ma un’altra bravissima e bellissima donna, ovvero Ilary Blasi.

Il programma andrà in onda, sempre dall’Honduras, ed al momento non è ancora stato confermato l’inviato, si parla di Alvin, ma anche di Aurora Ramazzotti.

Tra i concorrenti del programma ci dovrebbe essere anche Giorgio Manetti, che ha partecipato ad un’altro noto programma, ovvero, Uomini e Donne, dove corteggiava la bella dama Gemma Galgani.

E si vocifera anche per un’altro spasimante della dama torinese, ovvero Nicola Vivarelli, ma per il momento sono solamente delle voci, e non c’è nessuna conferma in merito.

Ma, proprio nelle ultimissime ore, si sono aggiunti altri due nomi, di cui uno maschile davvero molto interessante, e molto bello.

Sembra infatti, che Gilles Rocca, neo vincitore del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, che lo ha visto trionfare, sia nel cast.

Per quanto riguarda, invece le donne, si vocifera che potrebbe partecipare anche Ambra Lombardo, che ha partecipato al Grande Fratello Nip, e che ha avuto una storia con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari.

Tutte indiscrezioni davvero molto interessanti, attendiamo quindi la conferma ufficiale da parte del programma, o dei singoli interessati.

E voi cosa ne pensate di questi ultimi due nomi che si sono aggiunti alla lista di partecipanti, che sta circolando in queste ore, per L’Isola dei famosi?