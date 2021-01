Vediamo insieme che cosa sta succedendo, nuovamente al programma Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, che cambia nuovamente orario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Il programma che vede al timone, la bellissima e bravissima Bianca Giaccero, sembra non avere un momento tranquillo.

La bella padrona di casa, ha infatti comunicato un nuovo cambio, ma vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Bianca Guaccero: il programma Detto fatto cambia nuovamente collocazione

Il suo programma è stato al centro dell’attenzione per vari motivi, ed ha subito nel tempo vari cambiamenti di orario.

LEGGI ANCHE —-> IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI SHOCK: IN ARRIVO UNA GRAVIDANZA ED UN LUTTO

Sul finire dello scorso anno era anche stato bloccato per alcune settimane, a causa di un tutorial, che è stato ritenuto offensivo.

Ma il programma condotto da Bianca Guaccero, ovvero Detto fatto, è sempre molto amato e seguito, anche se ha questa particolare storia, un po’ complicata.

Tramite il suo profilo social, Bianca ha comunicato proprio in queste ultime ore, una nuova modifica al palinsesto televisivo, che in pochi pensavano possibile.

Ovvero, per la giornata di oggi, la messa in onda sarà a partire dalle ore 16.30, ed in molti hanno commentato che seguiranno ovviamente il programma anche in questa nuova collocazione.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: IL MISTERIOSO MOTIVO DELL’ASSENZA DI ELISABETTA GREGORACI

Il motivo, e che nella giornata di oggi, ci saranno, sia la mattina che il pomeriggio dei collegamento dalla Camera, per via della situazione politica del nostro paese.

Ma già nella giornata di domani, dovrebbe tornare tutto al solito orario, anche se per il momento non si ha la certezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Sicuramente, il programma avrà sempre il solito seguito di pubblico, anche per questo piccolo cambio di orario.

E voi seguite la bravissima Bianca Guaccero con il suo programma Detto fatto? Vi piace oppure preferite qualche altra trasmissione?