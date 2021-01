Dopo l’esperienza a Temptation Island la coppia era scoppiata. Ora però dopo un lungo corteggiamento di Alberto, Speranza ha perdonato il fidanzato. Ecco cosa è successo

Lieto fine per Alberto e Speranza. I due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island hanno vissuto una tormentata storia d’amore durata 16 anni, che sembrava definitivamente terminata dopo la fine del reality. Alberto aveva tradito in diretta nazionale la fidanzata con la tentatrice Nunzia, dichiarando di non essere più innamorato e Speranza a seguito del comportamento scorretto del fidanzato, ha deciso di lasciarlo tornado a casa da sola. Inoltre Alberto, una volta uscito dal reality ha ricontattato sia la fidanzata che l’amante, uscendo con entrambe. Scoperto dalle ragazze ha affrontato entrambe nella puntata di confronto dopo un mese dalla fine dell’esperienza, non riuscendo ancora a dare una giustificazione al suo comportamento. Pochissimi giorni dopo però Alberto ha capito di aver commesso un grandissimo errore e ha iniziato un serrato corteggiamento per riconquistare la sua storica ex fidanzata. Per i primi mesi Speranza ha rifiutato tutte le attenzioni di Alberto, dichiarando di non fidarsi più del compagno e soprattutto di dover mettere ordine nei suoi pensieri per capire i suoi sentimenti. Ieri però la ragazza ha deciso non solo di tornare insieme all’ex ma addirittura di sposarlo. Dopo un lento riavvicinamento Alberto ha deciso di fare il grande passo organizzando una sorpresa alla ex.

Come mostrano i video pubblicati su Instagram, l’imprenditore ha fatto arrivare Speranza, accompagnata da un amico con una scusa, in una location magica, piena di fiori, luci e candele e alla fine del percorso lui la aspettava in ginocchio con un anello pronto a farle la dichiarazione. Dopo la proposta si è anche incendiata una scritta “Sposami” illuminando tutta la location. Il momento è stato molto romantico ed entrambi sembravano molto felici ed emozionati. Nunzia ovviamente ha risposto di sì al suo Alberto e adesso sono pronti per l’organizzazione del matrimonio.

Dopo 16 anni di relazione e innumerevoli tira e molla finalmente Alberto ha capito che Speranza è la donna della sua vita e sono pronti per iniziare un nuovo capitolo della loro vita.