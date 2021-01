Per il venticinquesimo compleanno di Giulia De Lellis, gli amici le dedicano tante foto social per farle i loro migliori auguri, ma una contiene un indizio che potrebbe confermare il triangolo tra lei, Damante e Carlo Beretta. Ecco cos’è successo!

Le voci su un presunto triangolo tra la regina dei social Giulia De Lellis, Andrea Damante e l’attuale compagno Carlo Beretta erano nell’aria dalla scorsa estate ma l’influencer romana ha sempre negato di aver tradito l’allora fidanzato Andrea con il nuovo compagno Carlo. Secondo il racconto la bella influencer la storia con l’attuale fidanzato Carlo Beretta sarebbe iniziata solo dopo la fine ufficiale della relazione con il dj lo scorso settembre. Molti però non hanno mai creduto alla versione della De Lellis, sostenendo che invece ci sarebbe stato un tradimento ai danni di Damante, avvenuto lo scorso agosto, mentre tutti e tre stavano trascorrendo una vacanza in Toscana. Il tradimento sarebbe anche aggravato dal fatto che Carlo prima di iniziare una relazione con Giulia era un caro amico di Andrea. Durante un’intervista rilasciata al programma Verissimo lo stesso dj aveva raccontato di aver avuto il sospetto o al meno il presentimento che stesse succedendo qualcosa tra l’amico e la fidanzata ma non aveva voluto credere a quelle sensazioni. Non avendo le prove non aveva potuto incastrare la nuova coppia e i pettegolezzi erano caduti nel dimenticatoio. Ieri però si è riacceso il dubbio e sono stati in molti ad aver notato che una foto della neo coppia pubblicata da un amico per fare gli auguri a Giulia, era datata ben prima della metà di settembre, data nella quale Giulia e Andrea si sono detti definitivamente addio.

La foto incriminata ritrae Giulia e Carlo Beretta in vacanza ed è datata 30 agosto 2020, ben prima della data della separazione indicata da Damante. La cosa potrebbe non essere sospetta visto che entrambi erano in vacanza con lo stesso gruppo di amici in Toscana nel mese di agosto. Ma c’è stato un particolare che ha fatto pensare ai fans dei Damellis che ci fosse qualcosa di nascosto.

Il post infatti è stato prima pubblicato dall’amico di Beretta e poi cancellato poco dopo, per poi essere ripubblicato togliendo la data. Insomma sembra che quella data non dovesse essere proprio resa nota e il perché sembrerebbe solo uno. Chi secondo voi stà mentendo?