Akash Cetorelli, ecco chi è il figlio di Naike Rivelli avuto in giovane età con l’attore Christian Cetorelli

Naike Rivelli si è allontanata dalla televisione da diverso tempo. La figlia di Ornella Muti, da anni, combatte contro la censura su Instagram. Sono, infatti, quotidiane le sue foto ed i suoi video senza veli, con descrizioni importanti per denunciare quanto accade nel mondo. Naike oggi è una donna felice, single e che non rinuncia ai suoi obiettivi. Spesso è stata al centro di polemiche per insulti nei confronti di Barbara D’Urso, tanto da finire in tribunale. Pochi sanno, però, che la Rivelli ha un bellissimo bambino, nato 25 anni fa…

Chi è il figlio di Naike Rivelli?

Naike Rivelli è mamma di un bellissimo giovanotto di nome Akash Cetorelli. Quest’ultimo è nato nel 1996 quanto l’attrice era ancora una ragazzina. A differenza di sua madre, molto social e sempre vicina agli scandali, Akash è una persona molto riservata ma che allo stesso tempo ama il mondo della televisione.

Il ragazzo è frutto dell’amore tra la show girl e Christian Cetorelli, conosciuto tra i banchi di scuola e che oggi considera il suo migliore amico. Il loro legame è durato molto poco e nel 2002 si sono separati. Da li Naike ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski e anche in questo caso la loro unione è durata nove mesi.

Nel 2011, la figlia di Ornella Muti ha ammesso la sua omosessualità e per un lungo tempo si è parlato di un fidanzamento con la cantante Siria. Poi ha fatto molto parlare di se, anche la storia avuta con Yari Carrisi, figlio di Al Bano, ma anche in questo caso le cose non sono andate come sperate.

Akash Catorelli: chi è e cosa fa il giovane

Akash Catorelli non lo vediamo quasi mai insieme a Naike Rivelli perchè non vive in Italia. Da tempo si è trasferito negli Stati Uniti per studiare e in America ha incontrato la sua attuale fidanzata. Il 25enne è impegnato con una ragazza di origini asiatiche e da poco hanno iniziato una collaborazione per un cortometraggio internazionale.

Pochi giorni fa, proprio l’attrice con uno scatto che li ritrae insieme ha voluto abbracciarlo virtualmente. Infatti, con una semplice parola “famiglia” ha racchiuso tutto l’amore che li lega…