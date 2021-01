Uomini e donne oggi, 18 gennaio: Gemma tradita, Riccardo lascia lo studio

Nella puntata di oggi di Uomini e donne Gemma racconta che Maurizio ha incontrato un’altra dama e Riccardo si dirà pronto a lasciare il programma

Come di consueto oggi lunedì 18 gennaio inizia una nuova settimana di programmazione con Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi come sempre non smette di stupire il proprio pubblico e grazie agli spoiler possiamo confermare che anche in questa puntata non mancheranno i colpi di scena. Protagonista indiscussa, ancora una volta Gemma Galgani che dovrà fare i conti con una brutta verità su Maurizio. Anche Riccardo Guarnieri prenderà una drastica decisione, abbandonando lo studio… Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gemma Galgani tradita da Maurizio

Nella puntata di oggi di Uomini e donne vedremo ancora una volta Gemma Galgani disperata per il suo cavaliere. La dama farà sapere di essere venuta a conoscenza di un episodio molto particolare mentre era al cellulare con Maurizio. Durante una loro conversazione all’improvviso lei ha sentito bussare alla porta e il cavaliere le ha riattaccato il cellulare in faccia, sparendo per tutta la giornata.

Gemma aggiungerà di aver poi scoperto, che Maurizio sarebbe stato raggiunto da un’altra donna ma lui spiegherà che si trattava solo di un’amica. Il 50enne spiegherà anche che non c’è nessun motivo di pensare in modo malizioso ma la torinese non crederà a nessuna delle sue parole.

Uomini e donne oggi: Riccardo e Roberta pronti a lasciare il programma

Se tra Gemma Galgani e Maurizio possiamo dire che ormai la storia è al capolinea, diversamente è la situazione per Riccardo. Nella puntata di oggi, del 18 gennaio, si parlerà molto anche di Guarnieri e della sua frequentazione con Roberta Di Padua. La coppia è la seconda volta che ci riprova dopo l’addio del cavaliere con la ex Ida Platano.

I due, mettendo da parte quanto accaduto lo scorso anno, hanno deciso di darsi una seconda possibilità e tutto sembra procedere a gonfie vele. Prima di Capodanno, sembrava esserci qualche piccola incomprensione ma oggi entrambi saranno pronti ad abbandonare il programma insieme.

Infine, non mancherà nemmeno un piccolo spazio dedicato ai giovani e al trono di Davide. Donadei è sempre più vicino alla scelta anche se appare ancora molto confuso. Questo suo atteggiamento sta iniziando a stancare Chiara e Beatrice che si diranno molto amareggiate dal comportamento del tronista.