Bonolis irriconoscibile, la moglie Sonia lo umilia “Come ti sei ridotto?” VIDEO

Paolo Bonolis beccato dalla moglie Sonia è apparso totalmente irriconoscibile, tanto da prenderlo in giro per il suo look “fuori moda”

Sonia Bruganelli sa sempre come far sorridere i suoi fan e questa volta lo ha fatto prendendo in giro suo marito Paolo Bonolis. Il noto conduttore Mediaset, purtroppo ancora non è ritornato sul piccolo schermo e per ora si sta godendo ancora le sue “vacanze”. Come più volte ha dichiarato, Paolo non è amante dei social, e raramente risponde ai suoi follower. Diversamente, invece è l’atteggiamento di Sonia che ama molto interagire con i propri seguaci. E poche ore fa in uno dei suoi ultimi scatti ha mostrato Paolo in una maniera irriconoscibile, vediamo perchè.

Paolo Bonolis irriconoscibile

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli oltre ad essere una coppia molto affiata sanno benissimo come far divertire. La donna ha postato un video di suo marito totalmente irriconoscibile: cappellino, mascherina e occhiali. La coppia si è lasciata andare ad un sabato diverso e come si vede dalla clip è in giro per strada con amici.

Ovviamente, in molti guardando il video, all’inizio non si sono accorti che si trattasse del conduttore romano almeno fino a quando non è intervenuto un suo amico. Quest’ultimo si è occupato dei suoi occhiali, totalmente appannati e alzandoli si sono intravisti gli occhi blu di Paolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli e Paolo che coppia!

“Ogni riferimento a mode e stili di abbigliamento e’ puramente causale”, ha scritto Sonia Bruganelli sul video pubblicato. Paolo Bonolis che ha sempre la battuta pronta sugli altri, questa volta è stato preso di mira lui ma come sempre ha saputo restare al gioco.

Lui e la moglie sono due persone molto simpatiche e sanno molto bene come intrattenere il proprio pubblico. Proprio per questo motivo, il conduttore romano è uno dei personaggi più amati in televisione e lo stesso si può dire di Sonia, in quanto molto seguita sui social.

Ovviamente il post pubblicato ha ottenuto una marea di like e commenti e anche i fan si sono divertiti a prenderlo in giro con battutine ironiche…