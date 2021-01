Ida Platano dopo l’ospitata a Uomini e donne ha ricevuto un meraviglioso regalo da parte di qualcuno del parterre

Ida Platano nei giorni scorsi è tornata a Uomini e donne, dove ha avuto un duro faccia a faccia con Riccardo. L’ex coppa che per mesi ha fatto appassionare i propri fan con la loro storia d’amore, ha deciso per l’ennesima volta di voler chiarire alcune cose lasciate in sospeso dopo la separazione. Guarnieri è sempre rimasto sulla sua, ammettendo i suoi sbagli ma accusando anche la donna di non averlo mai amato. Lo stesso ha fatto Ida, svelando alcuni dettagli intimi della loro relazione. A quanto pare, però, quest’ultima tornata a casa ha ricevuto un meraviglioso regalo da parte di un cavaliere, vediamo insieme da chi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e donne: lo scontro tra Ida e Riccardo

Ida Platano ha deciso di presentarsi a Uomini e donne per chiarire alcune cose con Riccardo lasciate in sospeso. La giovane donna ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex, che non gli ha mai mostrato vero amore. L’ex dama del trono over, è scoppiata in lacrime specificando che per Guarnieri si è annullata, tanto da chiedere aiuto ad uno specialista.

Secondo Ida, Riccardo non è mai stato felice accanto a lei. Per circa due mesi ha tenuto la valigia pronta vicino alla porta per andare via. Inoltre, sembra anche che fisicamente non l’abbia mai desiderata, accusandola anche di non sapersi vestire. Insomma, nonostante abbiano voluto riprovarci ancora… tra di loro nulla è cambiato.

Ida Platano riceve un meraviglioso regalo dopo la puntata

Durante la puntata, Ida Platano, attraverso i suoi occhi ha mostrato ancora tanta sofferenza. Molto probabilmente, non è riuscita a dimenticare ancora Guarnieri, tanto che sul web in molti l’hanno criticata per il suo atteggiamento da “ragazzina”. Secondo molti appassionati del programma non è possibile che dopo tre anni e dopo tutto quello che è successo lei stia ancora a piangere per Riccardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

E proprio all’interno dello studio, durante il confronto con il tarantino, che i più attenti da casa hanno notato quanto Armando le facesse gli occhi dolci. Il cavaliere napoletano ha sempre mostrato un’interesse verso Ida e non lo ha mai negato. C’è da dire, inoltre, che subito dopo la puntata, la Platano ha ricevuto un mazzo da 100 rose rosse, provenienti direttamente da un fioraio di Napoli. Secondo molti, sembra che a farle questo regalo sia stato proprio Incarnato che già durante l’estate ha provato a corteggiarla.