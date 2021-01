Francesca Cipriani, ospite in radio a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli, ha dichiarato ufficialmente che Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato. Ecco le sue parole

Francesca Cipriani, ospite in radio a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli, ha dichiarato ufficialmente che Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato. Tutto è successo durante l’intervista di Giacomo Urtis nella quale si è intromessa la Cipriani. Il chirurgo, mentre parlava con Giada Di Miceli del suo rapporto con Mario Ermito al Grande Fratello Vip, è stato interrotto da Francesca Cipriani che ha urlato chiaramente: “Ora ve lo dico io! Hanno consumato, hanno fatto fichi fichi, ero qui nella camera accanto, ho sentito tutto. Lo devo dire”.

Secondo le dichiarazioni di Francesca Cipriani infatti Mario e Giacomo avrebbero avuto un rapporto intimo fuori dalla Casa del Grande Fratello, nello specifico l’intimità si sarebbe consumata nell’appartamento di Urtis. L’ex gieffino ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli a quanto dichiarato da Francesca, si è limitato a dire che ora Ermito è tornato nella sua Puglia e che non potranno vedersi per un po’ di giorni. Quindi tra Giacomo e Mario starebbe nascendo una vera storia che potrebbe diventare qualcosa di importante.

Tutto molto romantico se non fosse che in una recente intervista Mario Ermito ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Giacomo Urtis dichiarando: “Sono basito. Giacomo è un amico che ho deciso di frequentare anche all’esterno. Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi. Io e Giacomo ci siamo messi a ridere quando abbiamo saputo questa notizia”. Qualcuno quindi non sta dicendo la verità. Come si evolverà questa storia?