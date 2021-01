“Friends” torna in tv: “Abbiamo iniziato le riprese”, tutti i dettagli sulla reunion

Friends sta per tornare sul piccolo schermo. Ormai è ufficiale: il gruppo di amici più famoso al mondo ha confermato che ci sarà una reunion e che hanno iniziato a girare alcune scene. Ecco i dettagli.

Friends sta per tornare sul piccolo schermo. Ormai è ufficiale: il gruppo di amici più famoso al mondo ha confermato che ci sarà una reunion e che hanno iniziato a girare alcune scene. Tutti i fan sono emozionati e non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in questo speciale. A confermare i rumors è stata Lisa Kudrow, l’interprete di Phoebe, che in un podcast realizzato da Rob Lowe ha parlato del progetto a cui stanno lavorando. L’attrice ha dichiarato: “Abbiamo già girato alcune cose” confermando la veridicità della notizia della reunion del gruppo di Friends. Lisa Kudrow, poi ha aggiunto: “Lo stiamo facendo davvero, ma non si tratta di una produzione basata su una sceneggiatura. Non stiamo interpretando i nostri personaggi. Siamo noi che ci incontriamo. Cosa, questa, che non accade molto spesso. È dal 2004, quando ci siamo fermati, che non ci ritroviamo di fronte ad altre persone. Penso sarà fantastico“.

La reunion rimandata per il covid

Le riprese però dello speciale Friends sono state più volte interrotte a causa della pandemia covid. Il produttore temeva infatti un blocco generale del set, che però sta procedendo. È dal 2004 che i fan aspettano questo momento che finalmente presto sarà realizzato. Secondo alcune indiscrezioni inoltre sarebbero stati divulgati anche i cachet dei protagonisti che avrebbero percepito circa tre-quattro milioni di dollari ciascuno.

Friends la serie

Friends è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004; sono state realizzate in tutto dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e dai ragazzi Ross, Chandler e Joey. Friends ha sempre ricevuto recensioni positive durante la sua messa in onda, diventando una delle più popolari serie televisive. La sitcom ricevette una candidatura agli Emmy Award, vincendo il premio come miglior commedia per l’ottava stagione, nel 2002. Lo show occupa il 21º posto nella classifica delle miglior serie commedia di tutti i tempi.