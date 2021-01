Finalmente sono emersi i nomi dei due ex concorrenti, tra cui è nato del tenero dopo essere usciti dalla casa del Gf Vip, “Mario Ermito si ficcava nel letto di Giacomo Urtis” scopriamo l’indiscrezione

Notizia shock, durante Pomeriggio Cinque sono emersi i nomi dei due vipponi eliminati nell’edizione di quest’anno del Gf Vip, tra cui sarebbe nato del tenero, il gossip è stato lanciato sui social da Deianira Marzano dicendo “si ragazzi avete indovinato, la coppia è Ermito-Urtis” quindi il nuovo possibile amore sarebbe nato tra Giacomo Urtis e Mario Ermito, come già aveva fatto intuire Alfonso Signorini durante la puntata in prima serata di Lunedì 11 Gennaio, quando Ermito è stato eliminato ha confessato “ho saputo che trasferirai a casa di Giacomo Urtis, questa cosa mi puzza” ma nessuno avrebbe mai pensato che la clamorosa coppia potesse essere formata dal chirurgo e dal famoso attore, Deianira su Instagram ha aggiunto “Io lo sapevo già da giorni fa, me l’ha detto Giacomo. Nella Casa c’è stato un certo feeling, un certo ‘affetto’. Quindi inutile che Ermito poi in TV faceva il timido” vediamo invece cosa è emerso nello studio di Barbara D’Urso.

Svelata la nuova coppia del Gf Vip “dove ha dormito Mario questa notte?”

Durante Pomeriggio Cinque sono emerse nuovi importanti dettagli sul gossip lanciato da Deianira Marzano, Barbara D’Urso avendo come ospito in studio Urtis ha preso la palla al balzo tirando fuori il gossip emerso nelle ultime ore, come ben sappiamo tra Giacomo e Mario all’interno della Gf Vip hanno instaurato un bel rapporto d’amicizia, una volta che Urtis ha dovuto lasciare il reality ha mandato un dolce messaggio a Ermito pubblicando sul suo profilo instagram una storia con l’attore e ha scritto “manchi” ma non è finita qua perché durante la puntata del Gf Vip è emerso un ulteriore gossip clamoroso rivelato proprio da Ermito “andrò a vivere da Giacomo” notizia che ha lasciato tutti sotto shock soprattutto il conduttore Alfonso Signorini che ha subito insinuato che tra loro potrebbe esserci qualcosa.

Giacomo, imbarazzato ha spiegato a Barbara di aver sentito quella mattino il caro amico tramite messaggio a quel punto la conduttrice, senza peli sulla lingua ha lanciato una frecciatina al chirurgo “Stamattina quando si è svegliato a casa tua e gli hai portato la colazione?” Urtis in evidente disagio ha continuato a negare e a ridacchiare alle battute degli ospiti, non convincendo del tutto i presenti in studio ma anche il pubblico a casa che ha iniziato a fare insinuazioni sul web sulla nuova possibile coppia. Il chirurgo ha negato che l’attore abbia passato la notte a casa sua, ma Sonia Lorenzini anche lei ospite in studio ha voluto precisare che quella sera Ermito, quella sera, non è rientrato con lei e gli altri vipponi eliminati in albergo, facendo capire che da qualche parte deve aver dormito, ovviamente tutti hanno pensato e capito che l’attore deve aver passato l’intera nottata a casa di Giacomo.

Urtis ha cercato di cambiare argomento, sembrando molto impacciato nello spiegare cosa sia successo quella sera, segnale che ha fatto capire a tutti che stia nascondendo qualcosa, al momento ne Giacomo ne Ermito hanno lasciato dichiarazioni ufficiali, ma alcuni ospiti hanno confermato che ci siano delle foto inedite che usciranno nei prossimi giorni, vedremo di cosa si tratta.