Vediamo insieme, le fotografie che ha pubblicato Anna Tatangelo che hanno lasciato i fan senza parole, in minigonna e tacchi a spillo.

Lei è una bravissima e super amata cantate originaria di Sora, stiamo parlando di Anna Tatangelo.

In queste ultime ore, ha lasciato tutti a bocca aperta per le fotografie, super sensuali, che ha pubblicato su Instagram.

Anna Tatangelo minigonna e gambe accavallate: tutto in primo piano

Una voce bellissima, ed una donna altrettanto bella, stiamo parlando di Anna Tatangelo, che in queste ore, si parla per una possibile partecipazione al Festival di Sanremo, ma non come cantante, ma come aiuto di Amadeus.

Anna, ha da poco concluso la sua esperienza come giudice del programma All Togheter Now, dove ha riscosso un grandissimo consenso da parte del pubblico, e che le ha permesso di mostrarsi come è veramente.

La bellezza poi di Anna, con il passare degli anni, sembra non tramontare mai, anzi diventa sempre più sensuale.

Anche dopo il drastico taglio di capelli, ed il cambio di colore, che all’inizio aveva lasciato tutti stupiti.

Ma torniamo al suo profilo social di Instagram, che è seguito da ben 1 milione e 700 mila follower, dove in queste ultime ore, Anna ha pubblicato una serie di scatti, davvero sensuali.

Le immagini, alcune sono in bianco e nero, mentre altre sono a colori, ma lei indossa un completo nero, che lascia scoperte le sue lunghissime gambe.

Indossa anche un paio di sandali con il tacco a spillo neri, e le sue gambe sono accavallate in modo molto sensuale.

I capelli sono sciolti sulle spalle, ed lo sguardo, che si intravede dagli occhiali, sempre neri, abbassati sul volto, è davvero molto sensuale.

In pochissimo tempo, le fotografie hanno riscosso un grandissimo successo da parte del pubblico.

E voi cosa ne pensate di queste fotografia? Anche voi le ritenete super sensuali, ma per nulla volgari?