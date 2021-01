Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata andata in onda ieri, condotta da Eleonora Daniele e per quale motivo ha chiamato il medico

Il programma che conduce tutti i giorni, la bravissima e super seguita Eleonora Daniele è Storie Italiane.

E nella puntata che abbiamo visto ieri, però è successo qualcosa che nessuno si aspettava, durante la diretta.

Eleonora Daniele durante la diretta fa intervenire il medico: ansia in studio

Come sempre ci sono stati vari ospiti in collegamento, dalla propria abitazione, e questa volta è stato il turno di Gilles Rocca, che come tutti sappiamo è il vincitore di Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE —> ISOLA DEI FAMOSI 2021: GRANDI ABBANDONI PRIMA DELL’INIZIO

L’attore ha dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19 poco prima delle festività di Natale, e che anche la sua compagna è risultata positiva dopo poco.

Sembra, però, che abbiamo dichiarato di avere una carica virale molto bassa, dopo ben 3 settimane di positività e che potrebbe uscire di casa.

Queste parole, hanno lasciato interdetta la bellissima Eleonora Daniele, e le altre persone presenti in studio, e per questo motivo, ha chiesto in diretta l’intervento di un medico.

LEGGI ANCHE —-> BARBARA D’URSO DI CORSA CON LA MASCHERINA. I FOLLOWER “COSA TI è SUCCESSO?”

E’ intervenuto in studio, quindi il Professor Francesco Broccolo, per cercare di far chiarezza sull’accaduto, ed ha dichiarato:

“E’ vero, il Ministero ha preso questa decisione qualche mese fa, quando si stavano avendo difficoltà nel tracciamento dei contatti e nel fare i tamponi, ma io non la condivido”

Anche la bravissima padrona di casa, Eleonora Daniele, ha detto di non condividere questo parere, perché al momento sono state scoperte varie varianti del virus.

E questa bassa carica virale potrebbero fan nascere nuovi focolai, e di conseguenza potrebbe essere una valutazione errata, dello stesso parare anche il professor Broccolo.

Qual’è il vostro punto di vista? Siete d’accordo con Eleonora Daniele, oppure no?