Vediamo insieme chi ha rinunciato al reality, super seguito, che fa parlare di se, L’isola dei famosi 2021, vediamo tutte le indiscrezioni.

E’ uno dei reality maggiormente seguiti dopo il Grande Fratello, e lo vedremo in onda a brevissimo, di parla degli inizi di marzo

Ma vediamo meglio insieme chi ha rinunciato al reality, dei nomi davvero conosciuti.

Isola dei Famosi 2021: grandi abbandoni prima dell’inizio

Come tutti sappiamo il programma, o meglio il reality nella sua scorsa edizione, che risale al 2019 era presentato da Alessia Marcuzzi.

Ma quest’anno c’è stato un cambio di rotta, e la nuova padrona di casa, sarà l’altrettanto bella e brava Ilary Blasi.

in molti, dal web, hanno accetto la scelta fatta dalla rete Mediaset, di portare una nuova ventata all’interno del programma.

Ovviamente, lo scorso anno, il programma non è andato in onda, per via della pandemia che è scoppiata in tutto il mondo.

Anche quest’anno combattiamo con il Covid, ma sembra che il programma andrà in onda, con la sua prima puntata o lunedì 8 marzo, o al massimo quello successivo, ovvero il 15 di marzo.

Ci stiamo avvicinando sempre di più, ed ogni giorno vengono annunciati nuovi concorrenti, come sono stati anticipati dalla pagine TvBlog.

I primi sono stati, Asia Argento e Brando Giorgi, ma in queste ultime ore, si è aggiunto anche il nome di Eleonora Giorgi.

La bravissima attrice ha appena terminato la sua esperienza come ballerina nel programma Ballando con le stelle, e forse si cimenterà in questa nuova avventura, anche se per il momento non è arrivata ne una conferma, e nemmeno una smentita.

Per quanto riguarda, invece l’inviato, sembra al momento essere confermato Alvin, anche se si vociferava che Ilary volesse fortemente Tommaso Zorzi, il noto concorrente del Gf Vip.

Ma vediamo invece, due nomi che erano circolati come possibili partecipanti ma che hanno smentito la loro presenza.

Il primo è stato quello di Sara Tommasi, che in quel periodo, e con precisione il 21 marzo convolerà a nozze, e di conseguenza non può partecipare al programma.

l secondo nome che ha rifiutato la proposta è stata Karina Cascella, che ha confessato di non voler lasciare la figlia per così tanto tempo da sola.

E voi cosa ne pensate di questi due nomi che hanno rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi? Vi sarebbe piaciuto vederle insieme agli altri concorrenti, quelli che per il momento sembrano essere confermati?