Uomini e donne, anticipazioni: Gemma sente un 40enne!

Nell’ultima registrazione di Uomini e donne Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa della puntata: per la dama due nuovi cavalieri

Ieri, 13 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Grazie alle anticipazioni possiamo svelare che la protagonista della puntata, come sempre, è stata Gemma. La Galgani ha ricevuto l’ennesimo due di picche da parte di Maurizio, che ha deciso di chiudere la frequentazione con lei. Una decisione che ha spiazzato la dama e confermato le ipotesi di Tina Cipollari. Ma a quanto pare i colpi di scena non sono terminati qui: si perchè per la torinese è si è fatto avanti un altro giovane uomo.

Gemma delusa da Maurizio

Nonostante Gemma e Maurizio si sono allontanati nelle settimane precedenti, la dama ha sperato fino all’ultimo secondo che il suo cavaliere potesse fare un passo indietro. Il 50enne, però, è rimasto convinto della sua scelta, confermando di non voler più uscire con lei. Non si sa precisamente quale motivo abbia spinto Guerci a voler chiudere con Gemma, ma secondo alcuni rumors pare ci sia la presenza di un’altra donna.

La Galgani, invece, è convinta che Maurizio si sia lasciato influenzare da voci esterne, sopratutto sulla loro differenza di età. Ma a scatenarsi contro la dama torinese, ci ha pensato Tina Cipollari che ha cercato di far capire alla sua nemica quanto sia insistente con gli uomini quando decidono di chiudere i rapporti.

Uomini e donne: per la Galgani due nuovi cavalieri

Le anticipazioni di uomini e donne, però, fanno sapere che per Gemma non è tutto perduto. Abituata a ricevere brutte notizie, la Galgani ha deciso comunque di andare avanti e non smettere di cercare la sua anima gemella.

La dama, infatti, è pronta già a rimettersi di nuovo in gioco, e così accetta il numero di un nuovo cavaliere, Maurizio. Gli spoiler fanno sapere anche che ha preso il numero di un altro bel giovanotto, di circa 40 anni e di nome Gianluca. Sarà questa la volta buona?

Un altro grande protagonista della puntata, come fa sapere il vicolo delle news è stato anche Armando Incarnato. Il bel napoletano è uscito con Nicole e le ha preparato una sorpresa in camerino. I due si piacciono molto, ma l’età li frena un pochino.