Rosa Perrotta, la scorsa in ospedale per il figlio: “Una cosa mostruosa”

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta spaventati per la brutta caduta del figlio Dodo al parco: la corsa in ospedale e l’esito dei medici

Rosa Perrotta da diverse settimane si trova al centro di pettegolezzi. L’ex tronista di Uomini e donne, dopo aver quasi superato la crisi con Pietro Tartaglione nelle ultime ore ha ammesso di aver preso un grande spavento. La giovane mamma, ha fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che suo figlio Dodo è caduto e ha dovuto portarlo in ospedale. Vediamo insieme cosa è successo.

Rosa Perrotta spaventata dalla caduta del figlio: la corsa al PS

A raccontare quanto accaduto è stata proprio Rosa Perrotta, tramite diverse stories condivise sul proprio profilo Instagram. L’ex tronista si è mostrata parecchio preoccupata per il suo bambino dopo che il piccolo Domenico è scivolato al parco ed ha sbattuto la testa. Queste le sue parole: “Era una cosa mostruosa“.

Uno spavento che non si può descrivere e che ha costretto la giovane coppia ha trascorrere l’intero pomeriggio in ospedale. Appena hanno notato il grande bernoccolo sul fronte del piccolo non hanno pensato due volte a correre al PS, per farlo visitare da uno specialista. Fortunatamente, nulla di grave ma solo una grande paura.

L’ex tronista di Ued rassicura i fan: solo un piccolo bernoccolo

Come ha confermato poche ore dopo, per il piccolo Dodo nulla di grave. Rosa Perrotta ha precisato che si tratta semplicemente di un bernoccolo che andrà via nei prossimi giorni con una pomata. Solo un forte spavento, dato che all’inizio nessuno aveva capito perchè Domenico piangesse così tanto.

Solo alzando il cappellino si sono accorti dell’accaduto, ipotizzando che il bambino avesse battuto la testa a terra. “Abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna solo un grosso spavento e questo bozzo che gli resterà per un pò di tempo”.

Anche Pietro Tartaglione, proprio come la sua compagna, ha avuto tanta paura ma fortunatamente si è trattato di nulla di grave. Intanto, attraverso il suo account Instagram ha voluto ringraziare tutti i fan che si sono preoccupati per Dodo.”Grazie a tutti per i messaggi che mi state scrivendo”.