Vediamo insieme che cosa è successo durante la puntata dell’Eredità, condotta da Flavio Insinna, e perché resta delusa la campionessa.

Il programma pre serale della Rai, ormai è una certezza, stiamo parlando dell’Eredità condotta dal bravissimo, e super seguito Flavio Insinna.

Vediamo insieme, però che cosa è successo nell’ultima puntata che ha lasciato tutti un po’ spaesati, compresa la campionessa.

Flavio Insinna: la campionessa rimane delusa da quello che succede in studio

Il bravissimo e super seguito presentatore del programma L’eredità ovvero Flavio Insinna, nella puntata che è andata in onda il 12 gennaio, ha voluto ringraziare, sul finire e sempre numerosissimi telespettatori che lo seguono.

Ha indicato che l’affetto con il quale seguono il programma è assolutamente ricambiato da lui.

Ma torniamo alla puntata, e a quello che è successo nella parte conclusiva, quando si svolge la ghigliottina, dove la giovane nuova campionessa, Elisabetta ha preso il posto di Gabriele.

La serata però non si è conclusa nel migliore dei modi, perché ha sbagliato la parola finale, e di conseguenza non si è aggiudicata il montepremi che era in palio, quella sera.

I vari indizi, dovevano portare a dire la parola sassi, cosa che non ha fatto Elisabetta, e Flavio Insinna ha dichiarato le seguenti parole:

“Siamo arrivati in maniera forte alla fine, ma sono mancati i sassi”

Indicando quindi la parole corretta, Sassi, e non quella fornita dalla giovane campionessa di quella puntata, ed ha continuato dicendo, che ovviamente era stata una bella serata, ma non si poteva festeggiare il lieto fine.

Elisabetta, sicuramente era un po’ delusa dall’accaduto, ma avrà modo di rifarsi nei prossimi giorni, data la sua bravura.

E voi seguite il programma condotto da Flavio Insinna? Vi piace come lo conduce anche con le varie battute che fa durante il suo svolgimento?