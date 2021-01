GF Vip, la famiglia di Pretelli contro Giulia: “Preferivamo Elisabetta”

Dopo la mamma di Pierpaolo anche il fratello Giulio interviene al GF Vip e dice la sua sul rapporto con Giulia Salemi. Ecco cosa ha raccontato.

Non c’è pace nel rapporto tra Giulia Salemi e Pierapaolo Pretelli. La neo coppia dopo un breve periodo di dubbi definitivamente superato, è più unita che mai e sta vivendo un intensa storia d’amore. A frenare gli entusiasmi dei moderni Giulietta e Romeo però ci pensano non solo i Vipponi all’interno della casa ma anche la famiglia al completo di Pierpaolo all’esterno del reality. La prima era stata la mamma che nella notte di Capodanno aveva mandato un videomessaggio di auguri al figlio, dove però oltre al sostegno aveva voluto metterlo in guardia sul fatto che la storia con la Salemigli stava facendo perdere consensi. Una frase dura alla quale il Vippone aveva reagito con rabbia. Poche settimane dopo sempre la mamma era entrata in casa per ribadire il concetto e chiedergli di vivere il suo percorso singolarmente e soprattutto di frenare la passione visto che a casa ha un figlio piccolo che guarda il programma. Ma non è finita qui: ha fatto scalpore anche un like del papà di Pierpaolo sotto un post di Salvo Veneziano, ex partecipante del GF, che criticava la partecipazione di Giulia al reality. Come se non bastasse ieri sera è arrivata la stoccata finale del fratello Giulio che durane un’intervista ha dichiarato chiaro e tondo che avrebbe preferito che Pierpaolo continuasse la sua storia con Elisabetta Gregoraci. Secondo Giulio, Elisabetta l’avrebbe aspettato fuori per approfondire la loro amicizia speciale se lui non avesse già iniziato una nuova relazione.

LEGGI ANCHE> DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN STANNO INSIEME? L’INDISCREZIONE CLAMOROSA SCATENA I FAN

Guardate cosa avete fatto. È crollata dopo tutta una sera in cui ha sorriso, anche se dentro stava morendo. Sei meravigliosa Giuli, non ti meritano. #prelemi pic.twitter.com/3C2xwhdT4K — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) January 12, 2021

La colpa sarebbe però della Salemi che avrebbe spifferato a Pierpaolo che la ex signora Briatore avesse già un altro uomo all’esterno della casa. Accuse che Giulia ha negato affermando di non aver mai detto una cosa del genere al compagno. Anche se Pierpaolo è sempre stato al fianco di Giuliadifendendola da ogni accusa, ieri sera dopo la diretta l’italo persiana è entrata in crisi e si è abbandonata ad un pianto disperato.

LEGGI ANCHE > CRISTINA MARINO BOLLENTE, SENZA VELI ALLO SPECCHIO INCENDIA IL WEB

Le accuse della famiglia sono state un colpo duro per la ragazza che aveva già discusso con l’amico Tommaso Zorzi, che l’aveva accusata di aver scambiato il reality per Tinder, riferendosi alla famosa app di incontri. Non ci resta che attendere e vedere se la coppia resisterà ai continui attacchi.