Filippo Nardi e Guenda Gloria stanno insieme? Ecco la verità

Filippo Nardi e Guenda Gloria dopo il lungo pettegolezzo sono intervenuti in prima persona mettendo in chiaro le cose sul loro rapporto

Durante la puntata di oggi di Mattino 5, Guenda Gloria ha voluto fare chiarezza sul presunto flirt con Filippo Nardi. Ormai sono giorni che si parla di un amore tra i due e entrambi hanno deciso di raccontare realmente le cose come stanno. La figlia di Maria Teresa, intervenendo in diretta nel programma della Panicucci, ha smentito il legame amoroso con l’ex gieffina, affermando che si si sono visti solo in veste di amici.

Guenda Gloria smentisce il flirt con Filippo Nardi

Filippo Nardi e Guenda Gloria nei giorni scorsi sono stati paparazzati insieme. La coppia però, fa sapere la giovane, si è vista esclusivamente per una passeggiata e un caffè al bar. Nulla di più che una chiacchierata tra amici, dunque. Infatti, Guenda ha spiegato che più volte il dj, durante il loro incontro, si è scusato con lei per le parole usate nei confronti della mamma.

Ricordiamo che l’ex gieffino è stato squalificato dal reality proprio per questo motivo, accendendo una forte polemica sui social. “Smentisco la relazione con Filippo Nardi semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono”, ha precisato la Gloria.

Le parole del Conte e la delusione di Guenda

La figlia di Maria Teresa, inoltre, ha voluto anche precisare che non è assolutamente una persona che porta rancore, motivo per cui verso Filippo non prova rabbia. “Smentisco la liason, ha ammesso. “Mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre.”

Si perchè dopo il crollo emotivo della Ruta, Nardi ha di nuovo preso di mira la concorrente dandole della bordeline. Un atteggiamento quello del Conte non condiviso affatto da Guenda, che si è detta nuovamente delusa.

Infine, a smentire il pettegolezzo lanciato due giorni fa da Andrea Franco Alajmo è stato anche Filippo. Quest’ultimo ha puntualizzato quanto i giornalisti non abbiano nulla da fare. “Io e Guenda siamo amici, non ci siamo mai baciati. Nessuna limonata, nessun bacio, e basta”.