C’è posta per, ospiti 16 gennaio: Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama

Tutti gli ospiti di questa sera 16 gennaio 2020 di C’è posta per te in onda dalle ore 21.20 circa su Canale 5 con Maria De Filippi

Grande attesa per la seconda puntata di C’è posta per te, in onda questa sera 16 gennaio alle ore 21.20 circa. Maria De Filippi è pronta a raccontare nuove storie emozionanti di gente comune, alle prese con problemi familiari. Ovviamente, però, non mancheranno nemmeno momenti di grande gioia e divertimento e anche tanti ospiti speciali.

Irama ospite a C’è posta per te

Nella puntata di questa sera di C’è posta per te, Maria De Filippi ospiterà grandi personaggi dello spettacolo e del cinema. La scorsa settimana, la conduttrice ha aperto la stagione invitando una sua grande amica e collega, ovvero Sabrina Ferilli insieme alla mamma Ida. Due donne, forti, con un passato non facile, ma che comunque sono riuscite a realizzare tutti i loro sogni. Stando alle anticipazioni, nemmeno questa sera Maria ci deluderà.

Dai canali social del programma, si apprende che il primo ospite, della seconda serata sarà Irama, il giovane cantautore toscano, vincitore della 17esima edizione di Amici. Filippo Maria Fanti, questo il vero nome dell’artista, a soli 25 anni di età, ha già pubblicato due album e conta altrettante partecipazioni a Sanremo. Il giovane ha partecipato al Festival nel 2016 e nel 2019 si è classificato al settimo posto con il brano La ragazza con il cuore di latta, ispirata alla storia di Martina Nasoni, ex vincitrice del GFNip.

Altri ospiti: Giulia Michelini e Marco Bocci

Grazie alle anticipazioni, pero, Irama non sarà il solo ospite speciale di Maria De Filippi. Come si è visto anche nei promo pubblicitari, i telespettatori aspettano con ansia anche Marco Bocci e Giulia Michelini. I due attori, molto conosciuti per i loro personaggi in Rosy Abate e Squadra Antimafia, realizzeranno il sogno di qualcuno che sicuramente si emozionerà nel vederli.

Per Giulia si tratta di un gradito ritorno a C’è posta per te, infatti, sono già quattro le sue ospitate nel programma. L’ultima lo scorso anno, quando fu la sorpresa di Maria una donna malata di sclerosi multipla per ringraziare il marito Francesco che ogni giorno si prende cura di lei. Per Marco, invece, si tratta della sua sesta volta…