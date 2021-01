Laura Barriales incinta mostra il pancione e rivela un dettaglio sul bambino

Laura Barriales stupisce tutti: su Instagram pubblica un post per annunciare di essere incinta per la seconda volta ma rivela un dettaglio inedito sul nascituro. Ecco che cosa ha scritto nel dolce post social.

Laura Barriales è incinta per la seconda volta nel giro di pochi anni. Lo ha annunciato lei stessa personalmente e per farlo ha scelto, come ormai la maggior parte delle star, di pubblicare un post sui social contenente le informazioni sulla gravidanza. Non solo, l’attrice 38enne ha anche svelato un dettaglio particolare che riguarda il piccolo che porta in grembo, stupendo così tutti i suoi followers che non si aspettavano già una notizia del genere. Ecco le sue parole.

Laura Barriales: il post su Instagram

Questa è la seconda gravidanza per la Barriales, che così a distanza di nemmeno tre anni dal primo parto si trova nuovamente incinta. Nel tenero post Instagram l’attrice ha così annunciato l’arrivo di un compagno di giochi per la piccola Melania. “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita, ovvero la nascita di Melania“, ha scritto l’attrice nel post. “Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza“. Ma la showgirl italo-spagnola non si è fermata qui e subito ha voluto aggiungere un ulteriore dettaglio su ciò che riguarda il sesso del nascituro: “Questa volta arriva il maschietto“.

Un piccolo fratellino per Melania quindi, che diventerà quindi una bravissima sorella maggiore. Così la Barriales ha regalato ai fan due notizie in una: oltre alla sorpresa dell’annuncio della sua gravidanza, anche il sesso del piccolo è stato rivelato in un unico post sui social. Non è stato reso noto invece il nome del nascituro, ma per questo ci sarà ancora sicuramente tempo. Inoltre Laura non ha svelato da quando la gravidanza ha avuto inizio, ma dovrebbe essere oltre il quarto mese, momento in cui è possibile capire il sesso del bebè.

La showgirl si è ormai da qualche anno allontanata dai riflettori per potersi dedicare a tempo pieno alla crescita dei suoi figli e alla famiglia. Anche il marito Flavio Cattaneo, al quale l’attrice è sposata dal 2017, infatti non proviene dal mondo dello spettacolo ma è un imprenditore in campo vinicolo. Con l’uomo, la Barriales ha avuto la prima figlia Melania nell’ottobre 2018 e attualmente entrambi stanno aspettando con molta gioia il secondogenito, per potergli dare così il miglior benvenuto in famiglia.