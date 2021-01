Alba Parietti come non l’avete mai vista: su Instagram la “folle” serata

Alba Parietti spiazza tutti: su Instagram si mostra come non si era mai vista prima e racconta di quello che è successo nella sua “folle” serata con amiche.

Una cosa è certa, Alba Parietti così non la si era mai vista: la showgirl con un post Instagram racconta che cosa è successo nella sua serata folle con le amiche e stupisce tutti. Ecco le sue parole.

Alba Parietti: l’outfit per la serata

Un outfit particolare, total pink, abbinato a delle calzature inedite: così si è mostrata in una fotografia su Instagram Alba Parietti, pronta per trascorrere la grande serata pazza con le amiche. Peccato che il posto dove vive si trovi attualmente in zona arancione, e questo vuol dire bar chiusi e ristoranti solo d’asporto e coprifuoco alle 22.

Che fare, quindi? Semplice, la “folle” serata si trasforma in una tranquilla cena a casa con una sola amica e l’outfit della nota showgirl è in realtà un comodo pigiamone dai colori pastello, abbinato ad una coppia di calde babbucce grigie imbottite, l’ideale per il tragitto camera-salotto.

Una veste inedita per Alba, che ha abituato il pubblico a vederla sempre impeccabile e senza nemmeno un capello fuori posto e che invece per l’occasione si mostra tutta al naturale completamente struccata, con le ciabatte ben in vista in primo piano.

“Hai proprio ragione, casa a calduccio belli comodi, in compagnia delle persone che amiamo, cosa volere più dalla vita? Buona serata Alba, un abbraccio a Francesco“, le scrive una follower, “Sempre bella ed elegante anche in pigiama“, fa notare un’altra fan. “Sei bellissima struccata! Sembri anche tanto più giovane“, aggiunge una sua seguace.

Insomma la sua idea di mostrarsi al naturale ha fatto grande successo ed ha raccolto molti commenti positivi che poi, si sa, detti da donna a donna valgono anche di più.

Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini

Alba Parietti è tornata recentemente al centro del gossip in questo ultimo periodo dopo che aver fatto tanto parlare di sé con i suoi interventi sul figlio Francesco Oppini, che è stato concorrente del Grande Fratello Vip 5 fino allo scorso 5 dicembre.

Il figlio, avuto con l’ex marito Franco Oppini nell’aprile del 1982, a sua volta è stato uno dei protagonisti della cronaca rosa all’interno della Casa (e anche adesso che ne è uscito lo resta) inizialmente a causa di alcune frasi considerate sessiste e poi per la sua amicizia “speciale” con l’influencer Tommaso Zorzi, che è tutt’ora in gara e che gli aveva confessato di essersi innamorato di lui.

Terminata l’esperienza con il Grande Fratello, Francesco ha comprato una nuova casa dove andrà a vivere con la compagna e, ad aiutarlo, è stata proprio mamma Alba.