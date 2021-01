Giulia De Lellis con Gemma Galgani: le foto inedite del backstage di Giortì

Giulia De Lellis su Instagram ha regalato delle chicche: le foto dal backstage di Giortì hanno stupito tutti. Con lei Gemma Galgani, con la quale di recente ha iniziato l’esperienza nel docu-reality che ha stregato tutto il pubblico del web.

Giulia De Lellis su Instagram tramite delle stories ha regalato alcuni scatti inediti dei momenti del backstage durante le riprese del docu-reality Giortì, realizzato insieme alla star di Uomini e Donne senior Gemma Galgani, che si trova con lei in alcune fotografie.

Giulia De Lellis: le fotografie inedite

Giulia è sempre stata molto generosa con i propri followers regalandogli ogni giorno tanti spaccati della sua vita quotidiana: del resto, lo deve a loro il fatto di essere riuscita a sfondare sui social con la carriera di influencer.

Ed è così che ha deciso di regalare ai fan le fotografie mai viste prima, come ad esempio il momento di un selfie in riva al mare in compagnia di Gemma.

“Annunciando non so cosa“, ha scritto nella descrizione, ed in foto si vedono le due donne visibilmente abbronzate ed immortalate mentre guardano dritto nello schermo dello smartphone, forse per salutare qualcuno collegato con loro o forse per una stories social. Dietro di loro, un bellissimo mare blu. Le immagini del backstage risalgono infatti all’estate e lo si può capire anche dal modo in cui sono vestite: camicetta leggera a righe per Gemma, mentre Giulia in fotografia indossa una magliettina che aperta sul davanti scopre il costume.

La De Lellis ha condiviso anche un suo bel ritratto “rubato” sul set. La luce estiva del sole che tramonta sul mare è inconfondibile e definisce i suoi tratti e mostra la pelle dorata. “Giovane, abbronzata e senza brufoli. It’s me“, così Giulia ha commentato la fotografia, un po’ nostalgica delle lunghe serate estive e dell’acqua salata del mare che l’aveva aiutata a fare sparire l’acne, di cui l’influencer non fa mai mistero di soffrire.

Giulia De Lellis: l’amore per i bambini

“Qui eravamo alla festa di una bimba che mi è rimasta nel cuore, come sua mamma“, ha scritto Giulia commentando invece un’altra fotografia dove di nuovo appare in compagnia di Gemma Galgani, entrambe sedute a tavola con la mamma di cui parla. Non è un mistero ormai che la giovane donna ami i bambini: sui social spesso mostra tutto il suo affetto per le nipotine Matilde e Penelope, figlie della sorella Veronica.

Il grande successo di Giortì

Giortì, il programma al quale Giulia De Lellis e Gemma Galgani partecipano in qualità di inviate speciali, ha avuto molto successo. Basta pensare che nella settimana d’esordio ha conquistato il secondo posto tra i programmi di intrattenimento più visti in streaming, affascinando il pubblico del web.

Leggi anche -> Giulia De Lellis: like di Elisa Visari, nuova fiamma di Damante, sbaglio clamoroso

Leggi anche -> Giulia De Lellis commento piccante su Andrea Damante: ecco cosa ha detto

Le dieci puntate in totale hanno preso il via il 24 dicembre, regalando così un viaggio tra le feste più cool d’Italia raccontate dall’inedita coppia che segue ogni evento in tutte le sue fasi: dalla progettazione, all’arrivo degli ospiti, fino al party vero e proprio, compresi i divertenti imprevisti che spesso possono capitare.

Ovviamente il programma è stato registrato quando ancora tutto questo si poteva fare, ed è così che tra momenti esilaranti ed altri sinceramente commoventi, Giulia e Gemma si avvicinano ai festeggiati e alle loro vite, raccontando le loro storie ai telespettatori.