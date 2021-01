Continuano le frecciatine mediatiche tra Giulia De Lellis e il suo ex storico Andrea Damante. Anche se entrambi sembrano aver voltato pagina presentando ufficialmente i nuovi fidanzati ai propri followers, continuano a stuzzicarsi tramite i relativi post Instagram. Ma i pettegolezzi sulla ex coppia non sono finiti: in molti si sono chiesti come mai Giulia e Andrea abbiano deciso di trascorrere le vacanze nelle stesse località per ben due volte nell’ultimo mese. Giulia e Andrea infatti sono partiti per Dubai negli stessi giorni di dicembre e poche settimane dopo hanno deciso di passare le vacanze di Natale a St. Moritz in Svizzera, ovviamente accompagnati dai nuovi compagni, ma la coincidenza rimane sospetta. Oltre a queste strane casualità Giulia ieri sera ha voluto lanciare una frecciatina social ad Andrea. Ovviamente non nomina l’ex fidanzato ma il riferimento è piuttosto palese. Mentre guardava una serie su Netflix assieme al cagnolino Tommaso, comprato proprio con Damante, ha pubblicato un’immagine dell’amico a quattro zampe con la didascalia: “scusate la volgarità è giovane e voglioso…e anche qui non ha preso da me”. Un riferimento non troppo velato all’ex tronista di Uomini e Donne ? Per molti non ci sono dubbi.

Non è la prima volta che Giulia prova a stuzzicare l’ex compagno. Questa volta il riferimento è alle innumerevoli relazioni extraconiugali che Damante ha avuto durante la relazione con Giulia. L’influencer aveva raccontato tutti i dettagli della fine della loro relazione e delle corna ricevute nel libro Le corna stanno bene su tutto, che è stato best seller per diverti mesi. Nonostante questo sembra che abbia ancora qualche sassolino nella scarpa e non perda occasione per ricordarlo ad Andrea.

La ex coppia dopo una prima separazione dovuta appunto ai tradimenti di Andrea, aveva più volte provato a ricucire il rapporto ma purtroppo senza successo. Oggi sono entrambi fidanzati con nuovi compagni ma sembra che il pensiero degli ex sia ancora constante. E come dice il famoso proverbio “il primo amore non si scorda mai…”