Can Yaman è sempre più proiettato verso il suo futuro in Italia. Ecco cosa sta succedendo nella vita dell’attore turco.

L’Italia è pazza di Can Yaman e sembra che questo amore sia ricambiato. Dopo il grandissimo successo di pubblico delle serie tv Bitter Sweet e Daydreamer, l’attore turco ha altri nuovissimi progetti che riguarderanno il bel paese. Il primo è il nuovissimo spot per il marchio di pasta De Cecco. Il pastifico abruzzese ha voluto fare le cose in grande scegliendo come testimonial Can e la collega Claudia Gerini. Ma non è finita qui: per raccontare la storia della propria pasta prodotta nella provincia di Chieti, la De Cecco ha affidato il progetto al regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek. Lo spot sarà in onda tra pochissimo e Can Yaman è già pronto ad iniziare un altro progetto sempre tutto italiano, indossando le vesti di Sandokan nel nuovo film prodotto da Lux Vide.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

E proprio sul set del nuovo film sulla tigre di Mompracem dovrebbe trovarsi a fianco Alessandra Mastronardi. Nelle ultime ore è trapelata la notizia che la produzione è alla ricerca della perfetta Lady Marianna Guillonk, la donna amata da Sandokan e tra i nomi in lizza sembrerebbe che la favorita sia proprio la Mastronardi. I Social si sono scatenati per richiedere a gran voce che la parte sia data a Demet Ozdemir, l’altra protagonista della fiction Daydreamer, ma parrebbe certo che non sarà una scelta considerata dalla produzione per non creare un prodotto troppo simile al precedente. Secondo il settimanale Di Più la scelta sarebbe praticamente certa e la fortunata pare sia proprio Alessandra Mastronardi. Attrice molto apprezzata sia in Italia che nel resto del mondo, potrebbe essere la scelta giusta per questo ruolo anche se al momento non c’è nulla di certo.

LEGGI ANCHE > KIM KARDASHIAN E KANYE WEST: A QUANTO AMMONTA IL PATRIMONIO CHE DOVRANNO SPARTIRSI

Quello che è certo al momento è la partecipazione di Luca Argentero, che interpreterà Yanez, amico più fidato di Sandokan e Alessandro Preziosi,che vestirà i panni di Sir William Fitzgerald, antagonista della Tigre della Malesia. Le riprese del film avverranno prestissimo, sembrerebbe già dal mese prossimo tra gli studi di Cinecittà a Roma e i Caraibi.