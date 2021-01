Francesca Cipriani mostra l’abito, l’occhio dei fan cade su un dettaglio bollente

Francesca Cipriani manda Instagram in tilt con uno scatto che mette in risalto un dettaglio davvero bollente che infiamma i follower

Un vestitino aderente ed una scollatura delle sue, di quelle che non lasciano spazio all’immaginazione e Instagram va in tilt. Ancora una volta la 36enne abruzzese è riuscita nel suo intento, ossia in quello di creare scalpore con una sua foto o per il suo abbigliamento che di certo non passa inosservato. Nonostante le pressanti critiche di parte dell’opinione pubblica che l’accusa di mettere troppo in mostra il suo fisico anche con atteggiamenti volgari, la conduttrice e showgirl va avanti per la sua strada. Ritenendo di non dover fornire nessuna spiegazione in merito al suo aspetto fisico e a come intende gestire la sua immagine. Insomma, pare proprio che le polemiche le scivolino addosso, anche se in alcuni casi è pronta a dare delle risposte anche dure e dirette verso chi le muove accuse.

Francesca Cipriani ha sempre cercato una certa immagine provocatoria. Con un fisico tutte curve e delle misure mozzafiato ha giocato spesso con i follower di Instagram. Con la provocazione che resta una delle sue armi preferite per far impazzire i suoi follower. Che continuano a seguirla con passione e costanza in tutte le sue uscite anche sul web. Con l’ultimo post ha scatenato le fantasie di tutti i fan, con uno scatto che ha mostrato il suo abbondante décolleté. La provocazione nel presentare il vestitino aderente ed a fiori ha avuto l’effetto desiderato. In quanto l’occhio dei follower è caduto proprio sulle sue curve che hanno scatenato le fantasie del web, con il post che ha fatto velocemente il giro delle bacheche. Tante le approvazioni per la showgirl che resta in cerca del vero amore, dopo gli appelli che nei mesi scorsi ha rivolto a tanti personaggi anche dello spettacolo. Post che vi mostriamo sotto lasciando anche stavolta a voi i commenti.