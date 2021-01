Giulia De Lellis si mostra appena uscita dalla doccia: niente filtri e trucco

Giulia De Lellis mostra il suo volto senza trucco e lancia una sfida tutta social. Ecco cosa ha detto la beauty influencer.

Giulia De Lellis ha deciso di mostrarsi ai suoi follower senza trucco e senza filtri Instagram. Non è la prima volta che l’influencer decide di dare un messaggio di body positivity cercando di incoraggiare le sue giovani followers ad accettare il proprio corpo. Lo scorso settembre al festival del cinema di Venezia aveva parlato per la prima volta dell’ acne severa che l’ha colpita nell’ultimo anno. Anche in quell’occasione Giulia aveva voluto mostrare il viso senza trucco mostrando i segni e le cicatrici dell’acne, senza vergognarsene. Un gesto apprezzato da moltissime fan, che hanno voluto ringraziarla per aver condiviso il problema, rendendo più facile per molte persone accettare questa noiosa malattia della pelle. Questa volta però la De Lellis ha mostrato il suo volto struccato per aderire ad una iniziativa diventata virale sui social nelle ultime ore. Altre influencer come Elga Enardu hanno sfidato la bella Giulia a mostrarsi senza trucco e lei ha deciso di aderire di buon grado, e chiedere ad altre amiche famose di partecipare. Tra le influencer chiamate da Giulia per aderire all’iniziativa mostrandosi al naturale ci sono anche Valentina e Chiara Ferragni, Ivana Mrazova e Wilma Helena Faissol.

Durante la stories Giulia racconta di essere appena uscita dalla doccia e di essere completamente al senza trucco, poi sottolinea quanto sia importante che ognuno si accetti per quello che è senza mai vergognarsene. La perfezione non esiste e anche se Instagram mostra spesso volti perfetti, la realtà non è spesso come appare. Senza trucco e filtri risultiamo tutte meno belle e perfette ma come ricorda la De Lellis “Non è assolutamente una vergogna, siamo semplicemente meno fresche del solito!” Anche senza make up Giulia risulta sempre bellissima e come le fanno notare molti followers, qualche segno sul viso non la renderà meno perfetta. Adesso che Giulia ha deciso di partecipare all’iniziativa lanciando la sfida a molte sue colleghe, non ci resta che attendere per vedere chi avrà il coraggio di mostrarsi per quella che è.