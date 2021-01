Nuovo arrivato in casa Timberlake. La coppia formata dall’attrice Jessica Biel e il cantane Justin Timberlake ha dato la notizia di aver appena allargato la famiglia con l’arrivo del secondogenito, dopo la nascita del primo bimbo nel 2015.

Una vera e proprio sorpresa visto che la coppia non aveva mai ufficializzato la gravidanza e approfittando del lockdown non era mai apparsa ad eventi pubblici. Justin e Jessica, negli ultimi mesi erano molto attivi sui social ma senza mai menzionare l’arrivo di un nuovo bambino. Tornando indietro però poteva apparire sospetto che la bella attrice 38enne comparisse sempre suoi social mostrando unicamente il volto. L’ultima volta che Jessica ha deciso di mostrarsi a figura intera, ma coperta da un abito molto largo che le copriva la pancia, risale all’inizio dello scorso marzo in alcune immagini pubblicate per festeggiare il suo compleanno. Ed ora solo dopo la nascita la coppia ha ufficializzato l’arrivo del bimbo: un altro maschietto. Ma non è finita qui perché Justin intervistato dalla presentatrice Hellen Degeners ha voluto svelare anche il nome dell’ultimo arrivato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Biel (@jessicabiel)



Il piccolo si chiama Phineas e come riportato dal Daily Mail, subito dopo il parto la famiglia è tornata a Big Sky, nel Montana, dove vive da quando è iniziata la pandemia da Covid 19. Jessica Biel e Justin Timberlake sono una delle coppie di amate e invidiate di Hollywood ma poco prima della seconda gravidanza hanno passato un momento di crisi. Il cantante aveva dovuto scusarsi pubblicamente con la moglie dopo essere stato fotografato mano nella mano con la collega Alisha Wainwright. Justin aveva chiarito che tra lui e l’attrice non era mai successo nulla ma le scuse alla moglie erano dovuto per aver assunto un comportamento che ha messo la Jessica in una situazione imbarazzante. “Ho fatto un errore, chiedo perdono e voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile” aveva dichiarato.

Oggi la crisi sembra decisamente rientrata e la coppia sembra più innamorata che mai. E a coronare l’amore che dura da più dieci anni, è arrivato un altro bellissimo bebè.