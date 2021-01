Andreas Muller si racconta: l’ex ballerino di Amici svela tutti suoi progetti sia professionali che non, e il perchè ha abbandonato la scuola

Chi ha seguito nelle scorse edizioni Amici sicuramente si ricorderà di Andreas Muller. Il giovane 24enne ha partecipato al talent prima come allievo diventando poi un ballerino professionista. Da alcuni mesi, però, il ragazzo non è più presenta nella scuola e il motivo pare riguardi alcuni screzi con i colleghi. Lo scorso novembre, Andreas ha spiegato che la decisione di lasciare il format riguardava solamente il suo futuro e la sua voglia di cercare nuovi stimoli. Ma a quanto pare, le cose non stanno proprio così…

Andreas Muller mai andato d’accordo con alcuni professionisti

A chi gli ha chiesto se nella scuola di Amici ci sono mai state incomprensioni con gli altri colleghi, Andreas Muller ha risposto di si. Il giovane 24 enne senza peli sulla lingua ha spiegato che uno dei motivo per cui ha deciso di abbandonare la scuola è stato proprio questo. “Purtroppo mai andato d’accordo con alcuni professionisti. Uno dei motivi per cui non mi andava più di stare lì”, ha dichiarato.

Diversamente, invece, è il discorso con Maria De Filippi. Con la conduttrice non ha mai avuto problemi e non smetterà mai di ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per lui, ha continuato ancora. Chiacchierando con i fan, Andreas si è espresso anche su quanto accaduto la scorsa settimana tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano, schierandosi dalla parte della professoressa.

L’amore con Veronica Peparini nato ad Amici

In molti sicuramente sapranno anche che Andreas Muller è fidanzato con l’insegnante Veronica Peparini. La coppia dopo alcuni mesi di indiscrezioni è uscita allo scoperto con un bacio direttamente sui social. Una notizia che ha reso molto felici i fan del programma che ora non attendono altro che i fiori d’arancio.

E a tal proposito ecco cosa ha dichiarato il ballerino professionista: “il matrimonio è tra i progetti, come del resto anche quello di diventare padre ed essere una vera famiglia!”. Andreas, dunque ha ammesso che è pronto a prendersi le sue responsabilità e malgrado alcuni alti e bassi mentali ad oggi si sente molto più maturo.