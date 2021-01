È ufficialmente finita tra Matilde Brandi e lo storico compagno Marco. La showgirl aveva più volte parlato del periodo di crisi che stava attraversando la sua relazione con il compagno, lasciando però la speranza che il rapporto potesse essere ricucito. La famiglia nonostante il periodo difficile aveva deciso di trascorrere il Natale insieme, soprattutto per il bene di Sofia e Aurora, le due figlie gemelle dalla coppia. Purtroppo però l’impegno di Matilde non è servito a molto e il nuovo anno ha sancito la separazione ufficiale. La showgirl aveva raccontato il triste momento a Silvia Toffanin, svelando inoltre che il compagno dopo 20 anni di relazione aveva deciso di rompere il legame con un messaggio sul telefono. Oggi però si aggiunge un altro triste tassello: Matilde ha voluto raccontare tramite il suo profilo Instagram che la relazione con Marco è finita anche per l’interferenza di un’altra donna. Secondo la Brandi, il padre delle sue figlie avrebbe conosciuto la nuova fiamma mentre lei era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip e avrebbe mantenuto la relazione clandestina fino ad adesso. Un comportamento scorretto del compagno che Matilde critica fortemente non solo per aver mentito per mesi ma anche per aver mollato la famiglia in un momento di crisi senza lottare per tenerla unita.

Durante il lungo sfogo sui social però la bella bionda ci tiene a specificare di stare bene ed essere comunque certa che Marco continuerà ad essere un ottimo padre per le sue figlie. A quanto pare, però, le gemelle continueranno a vivere a Roma con la mamma e vedranno il padre residente in Svizzera ogni volta che sarà possibile.

Non è ancora trapelata nessuna notizia su chi sia la donna che ha rubato il cuore del compagno di Matilde e l’abbia spinto a mettere un punto definitivo alla relazione. Quel che è certo è che la crisi tra la coppia andava avanti da mesi e il tradimento è stato solo l’ultimo tassello per chiudere definitivamente la storia d’amore durata vent’anni.