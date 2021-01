Mercedesz Henger ai follower: “Sono esattamente 14 giorni che non lo faccio”

Mercedesz Henger ha fatto una confessione ai suoi follower in una delle sue ultime storie. Scopriamo cosa ha detto e la reazione del web

La web influencer ha pubblicato nuove storie su Instagram raccontando alcuni aneddoti della sua vita quotidiana. Ma in una di queste ha voluto aggiornare i follower su un aspetto privato, parole che nessuno si sarebbe aspettato. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto e quali le reazioni dei fan che la seguono con passione e costanza in tutte le sue apparizioni sul web. Parliamo di una delle protagoniste in assoluto su Instagram, con un seguito importante che la proietta tra i personaggi pubblici più apprezzati proprio per la sua spontaneità e quel rapporto diretto che piace tantissimo ai suoi ammiratori. Che restano tantissimi e che continuano a crescere in numero settimana dopo settimana soprattutto su Instagram. La sua pagina ufficiale infatti conta ben 763mila follower che impazziscono per le sue doti fisiche che lasciano senza parole.

Mercedesz Henger, figlia dell’ex pornostar Eva, ha conquistato i follower nei giorni scorsi con una serie di post che hanno messo in risalto la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. Tantissimi i messaggi da parte dei follower che non sono rimasti indifferenti davanti alla sua carica di sensualità che non passa inosservata in nessun post. Tanti gli scatti che hanno voluto riassumere il suo 2020, con i follower invitati a scegliere la foto migliore. Nell’ultima storia la web influencer ha voluto aggiornare i suoi fan su un argomento che aveva in effetti già toccato qualche giorno fa. Ricordiamo che la 29enne compagna di Lucas Peracchi con il 2021 ha preso una decisione difficile per lei: è diventata infatti vegetariana nonostante per sua ammissione ami molto la carne. Nell’aggiornamento con il video che abbiamo pubblicato sotto ha voluto mostrare a tutti i suoi progressi: “Sono 14 giorni che non lo faccio, che non mangio carne. E che sono diventata vegetariana”. A voi i commenti.