Gf Vip: il misterioso motivo dell’assenza di Elisabetta Gregoraci questa sera

E di questi ultimi minuti la comunicazione dell’assenza di Elisabetta Gregoraci nella puntata di questa sera del Gf Vip, vediamo cosa succede

Lei è bellissima e super amata dal pubblico, e la sua partecipazione al Grande Fratello Vip le ha fatto avere un enorme interesse attorno a tutto quello che le succede.

Vediamo insieme cosa stà succedendo in queste ultime ore prima della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip.

Gf Vip: l’incredibile motivo dell’assenza di Elisabetta Gregoraci questa sera

In questa ultima edizione del Grande fratello, lei sembra essere una delle inquiline che hanno riscosso maggiore interesse nei confronti del pubblico a casa.

La scorsa settimana, Elisabetta è entra nel cucurio per chiarire alcune situazioni con Pierpaolo Pretelli e la sua nuova compagna Giulia Salemi.

Ma in molti non hanno criticato questo incontro, bensì il fatto che lei sia rientrata dall’estero e non abbia fatto la quarantena.

Ed in queste ultime ore, Elisabetta ha confermato che non sarà presente in puntata, con grandissimo stupore di tutti.

Per il momento sembra tutto confermato, anche perché nelle stories si mostra in teneri atteggiamenti con il figlio Nathan.

Forse i vari commenti che sono nati, dopo la sua non quarantena per il rientro dagli Emirati Arabi, ha deciso di prendersi un momento di pausa.

Anche un’altro personaggio, ovvero Taylor Mega si è chiesta come mai, lei stesse facendo la quarantena, tornando sempre da Dubai, mentre qualcun’altro non la fa.

E voi cosa ne pensate sul motivo per il quale, questa sera non dovremmo vedere la bellissima Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello vip?