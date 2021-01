Belen Rodriguez, la dedica ad Antonino Spinalbese: “Tu per me sei poesia”

Belen Rodriguez ha voluto esprimere tutto il suo amore nei confronti del compagno Antonino Spinalbese. Tra i due una storia d’amore

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha emozionato i follower. E che ha fatto riferimento alla storia d’amore che sta vivendo con il compagno Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore il gossip ha posto l’accento sulla possibile gravidanza della bellezza argentina, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere in dolce attesa. Non si hanno al momento delle notizie certe, ma solo tante piccole indicazioni che si possa trattare di realtà. Quello che resta certo è la storia intensa e vera che i due stanno vivendo, con la passione che sembra aver contagiato entrambi. Infatti è da tempo che non si vedeva la sorella di Cecilia così presa, da quando le cose andavano bene per lei nella storia con Stefano De Martino. Poi sappiamo bene come sono andate le cose, con i titoli di coda su una storia che sembrava potesse andare avanti a gonfie vele.

Belen Rodriguez in dolce attesa? Non possiamo confermare questa notizia. Quello che ad oggi sembra certa è la storia d’amore che la bellezza argentina sta vivendo con l’attuale compagno Antonino Spinalbese. Con i fan di entrambi felici per come stanno andando le cose tra i due. A confermare quanto diciamo c’è l’ultimo post che la showgirl ha pubblicato sulla sua pagina Instagarm, con una vera dedica al compagno: “Tu per me sei poesia” il commento al video che la vede riempire di baci Antonino. Tanti i complimenti dei follower che hanno espresso tutto il loro compiacimento per quanto sta accadendo, con la loro relazione che emoziona. “Che emozione” ha scritto qualcuno, altri sono andati ancora oltre scrivendo tutta la gioia per quello che la coppia sta mostrando. “Bellissimi, si vede la felicità che provi 💕”. Ci sono stati anche dei follower che non hanno gradito, ma si tratta di una minoranza nei commenti: “Uno al mese”, ma anche “Che necessità c’è di mettere in mostra i tuoi sentimenti?”. Voi, cosa ne pensate del video (postato sotto) che ha postato la bellezza argentina?